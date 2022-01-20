المرتفع الجوي الأوروبي يضرب البلاد 3 أيام

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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون طقس مساء اليوم الخميس شديد البرودة وأن تكون درجة الحرارة الصغرى ما دون الصفر درجة مئوية على المناطق الصحراوية.

وبينت أن الطقس البارد يستمر نهار يومي الجمعة والسبت المقبلين مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 11 و13 درجة مئوية وشديد البرودة ليلا مع درجات حرارة صغرى ما بين -1 إلى 3 درجات مئوية مع ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من 7 أقدام.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ «كونا» إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي أوروبي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتعمق المرتفع الجوي الأوروبي، مصحوبا بكتلة هوائية شديدة البرودة ونشيطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصا المناطق المكشوفة وترتفع أمواج البحر إلى أكثر من 6 أقدام.