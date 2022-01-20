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التباين يسيطر على البورصة مع مخاوف من التجاذب السياسي

باسم رشاد
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الخميس 20 يناير 2022

سيطر التبابن على اداء البورصة رغم التوقعات بان تواصل المؤشرات خلال جلسة الامس تماشيا مع التراجعات الحادة التي اصابت الاسواق العالمية وترقبا لتصويت مجلس الامة يوم 26 القادم على طلب 10 نواب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وفي المقابل أسهم مواصلة النفط لارتفاعاته مقتربا من حاجز 90 دولاراً في الاستقرار النسبي وعدم انهيار البورصة. وتقلصت سيولة البورصة بنسبة 20.3% لتصل إلى 52.30 مليون دينار مقابل 65.58 مليون دينار بالأمس، كما تراجعت أحجام التداول بنحو 14.6% لتصل إلى 255.37 مليون سهم مقابل 298.89 مليون سهم.
وأغلقت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 1?01 نقطة ليبلغ مستوى 7375?29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?01 في المئة.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 6?7 نقاط ليبلغ مستوى 6071?42 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 0?11 في المئة من خلال تداول 168 مليون سهم عبر 5172 صفقة نقدية بقيمة 21?8 مليون دينار
وانخفض مؤشر السوق الأول 4?3 نقاط ليبلغ مستوى 8038?93 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?05 في المئة من خلال تداول 87?3 مليون سهم عبر 4327 صفقة بقيمة 30?4 مليون دينار
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 3?03 نقاط ليبلغ مستوى 6364?85 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?05 في المئة من خلال تداول 110?4 ملايين سهم عبر 2589 صفقة نقدية بقيمة 14?8 مليون دينار.


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