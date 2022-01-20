100 مليونير يطالبون بفرض ضريبة على الأغنياء

مال وأعمال

طالبت مجموعة تضم أكثر من 100 مليونير من تسع دول مع منظمات دولية بفرض ضريبة ثروة على أثرياء العالم. ودعت مجموعات «مليونيرات وطنيون» و«مليونيرات من أجل الإنسانية» و«افرض ضريبة علينا الآن» الحكومات إلى فرض ضرائب علينا نحن الأغنياء الآن. وقالت منظمة الإغاثة «أوكسفام» إن عائدات الضرائب على الأغنياء ستساعد في الحد من عدم المساواة الشديد وتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الرعاية الصحية العامة والتعليم. ونشرت مجموعة «مليونيرات وطنيون» رسالتها بالتزامن مع سلسلة فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «أجندة دافوس». وبحسب البيانات، فإن من بين الموقعين على الرسالة منتجة الأفلام الأميركية أبيجيل ديزني، ورجل الأعمال الدنماركي- الإيراني جعفر شالشي، ورجل الأعمال والمشاريع الرأسمالية الأميركي نيك هاناور، والطالبة النمساوية ووريثة «باسف» مارلينه إنجلهورن. ودعا الموقعون إلى فرض ضريبة على الثروة تبدأ بنسبة 2% سنويا لأصحاب الملايين وترتفع إلى 5% سنويا للمليارديرات. وتقدر منظمة أوكسفام الإيرادات التي يمكن جنيها من هذه الضريبة بنحو 2?52 تريليون دولار أميركي سنويا في جميع أنحاء العالم.