الصقر: تعزيز الروابط الاقتصادية مع السعودية

مال وأعمال

استقبل محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، صباح امس بمبنى الغرفة، الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود - سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت، بحضور رباح الرباح – مدير عام الغرفة.

ورحب الصقر بالسفير مشيداً بالعلاقات الثنائية المميزة مع المملكة الشقيقة، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمعها تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة.

كما تطرق إلى الملتقى الاقتصادي الكويتي السعودي الذي عقد على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى دولة الكويت برئاسة عجلان بن عبدالعزيز العجلان - رئيس اتحاد الغرف السعودية والوفد الاقتصادي المرافق بتاريخ 20 ديسمبر 2021 والذي لاقى نجاحاً باهراً حضره عدد كبير من المهتمين من مجتمع الأعمال الكويتي، الذي أطلع على التجربة السعودية الحديثة والنقلة النوعية التي حصلت بكل المجالات لا سيما الاقتصادية، وتخلله توقيع اتفاقيات شراكة بين شركات كويتية وسعودية، وقد أكد الصقر أن تجربة المملكة تعد مثالاً نموذجياً يحتذى به، معرباً عن أمله في بذل مزيد الجهود المشتركة وإقامة الفعاليات التي من شأنها أن تعزز الروابط الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين. من جانبه، تقدم السفير بالشكر للغرفة على الدور المهم الذي تقوم به لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أعرب عن أمله في أن يتم إستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وإقامة شراكات إستراتيجية بين قطاعي الأعمال السعودي والكويتي لما تشهده المملكة من انفتاح وتطور، مشيداً بالجهود التي تقوم بها حكومة بلاده في سبيل تسهيل الدخول للسوق السعودية لجذب المستثمرين الخليجيين والاجانب لتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة.

