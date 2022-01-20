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مال وأعمال

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13.8 تريليون دولار ثروة مليارديرات العالم


أضاف المليارديرات 5 تريليونات دولار إلى ثرواتهم خلال الوباء، وفقاً لمنظمة أوكسفام، ما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية حيث دفع الوباء ملايين الأشخاص حول العالم إلى الفقر. وباستخدام البيانات التي جمعتها مجلة فوربس، قالت أوكسفام في تقرير جديد إن إجمالي ثروة المليارديرات قفزت من 8.6 تريليونات دولار في مارس 2020 إلى 13.8 تريليون دولار في نوفمبر 2021، وهي زيادة أكبر مما كانت عليه في السنوات الـ 14 السابقة مجتمعة. فيما شهد أغنى عشرة رجال في العالم ثروتهم الجماعية أكثر من الضعف، حيث ارتفعت 1.3 مليار دولار يومياً.
صدر التقرير قبل منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والتي ستعقد عبر الإنترنت هذا الأسبوع بعد تأجيل الاجتماع السنوي للمجموعة بسبب «أوميكرون». وقالت منظمة أوكسفام إن الحكومات يجب أن تفرض ضرائب على المكاسب التي حققها فاحشو الثراء أثناء الوباء.


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