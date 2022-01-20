تبادل العملات بين الإمارات وتركيا

مال وأعمال

قال بنكا الإمارات وتركيا المركزيان، إنهما أبرما اتفاقا لتبادل العملات تبلغ قيمته قرابة خمسة مليارات دولار بالعملتين المحليتين، ما يوفر مصدرا محتملا للدعم في ظل التقلبات الاقتصادية التي تواجهها أنقرة. وذكر البنكان أن الاتفاق يستهدف دعم التبادل التجاري وتعزيز التعاون المالي بين البلدين. ويستمر الاتفاق ثلاثة أعوام مع إمكانية تمديده.

وقالت «رويترز» في الشهر الماضي نقلا عن مسؤولين إن البنك المركزي التركي اختتم محادثات مع نظيريه في الإمارات وأذربيجان، مع احتمال إبرام اتفاق واحد على الأقل في وقت قريب. وذكر البنكان في بيانين منفصلين أن القيمة الاسمية للصفقة تبلغ 64 مليار ليرة و18 مليار درهم.

وقد تستخدم تركيا اتفاق التبادل لتعزيز احتياطياتها المستنزفة من النقد الأجنبي، بعد بدء تدخلات باهظة الكلفة بالسوق في الشهر الماضي للحد من أزمة العملة.

