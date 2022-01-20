الولايات المتحدة تتجسس على «واتساب»

مال وأعمال

تستخدم الوكالات الفيدرالية الأميركية قانون مراقبة عمره 35 عاماً لتتبع مستخدمي واتساب سراً دون أي تفسير للسبب ودون معرفة من يستهدفون. يأتي ذلك، بعد أن كشفت مذكرة مراقبة حكومية في ولاية أوهايو، في نوفمبر الماضي، أن المحققين في إدارة مكافحة المخدرات DEA، طلبوا من شركة واتساب المملوكة لـفيسبوك تتبع 7 مستخدمين في الصين وماكاو. وكشفت المذكرة أن إدارة مكافحة المخدرات لم تكن تعرف هويات أي من الأهداف، لكنها طلبت من واتساب مراقبة عناوين التعريف الإلكتروني IP والأرقام التي يتواصل بها المستخدمون المستهدفون، وكذلك متى وكيف كانوا يستخدمون التطبيق. وتتم هذه المراقبة باستخدام تقنية تُعرف باسم «تسجيل الرقم»، وبموجب القانون المعروف باسم «السجل الرقمي» الصادر في العام 1986، لا تسعى إلى الوكالات الفيدرالية، إلى الحصول على أي محتوى للرسائل، والذي لا يستطيع واتساب توفيره على أي حال، لأنه خاضع لما يعرف باسم «التشفير من نظير إلى نظير».