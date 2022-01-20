?وكالة الطاقة: الطلب على البترول سيرتفع

مال وأعمال

توقعت وكالة الطاقة الدولية تجاوز الطلب العالمي على النفط مستويات ما قبل الجائحة في العام الحالي، مع تراجع المخاوف من الموجة الأخيرة لفيروس «كورونا».

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الصادر امس إن الطلب العالمي على النفط قد يكون ارتفع بنحو 5.5 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يمثل زيادة بنحو 200 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة.

كما رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الجاري بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 3.3 ملايين برميل يوميا. وأوضحت أن الطلب على الخام زاد 1.1 مليون برميل يوميا إلى 99 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 345 ألف برميل يوميا عن تقديرات التقرير السابق.

