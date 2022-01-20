الخام العراقي يستأنف التدفق إلى تركيا بعد إصلاح خط الأنابيب

مال وأعمال

أعادت تركيا، فتح خط أنابيب رئيسي ينقل النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بعد توقفه منذ أول من أمس الثلاثاء بسبب انفجار.

وعاد تدفق النفط الخام في خط أنابيب كركوك-جيهان، بعد توقفه بسبب الانفجار الذي حدث قرب خط الأنابيب في إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا. كانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخط الأنابيب قد ذكرت في وقت سابق أنه جرى إخماد الحريق في خط الأنابيب، مضيفة أنه سيتم استئناف ضخ النفط في غضون ساعة.

عادت التدفقات عبر خط الأنابيب، الذي حمل أكثر من 450 ألف برميل يوميا العام الماضي، إلى مستوياتها الطبيعية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول تركي كبير، مضيفا أن شركة الطاقة الوطنية بوتاس تستخدم خطوطا بديلة لتجاوز موقع الانفجار، لأن الإصلاحات هناك ستستغرق وقتا.

