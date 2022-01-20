«بوبيان» أطلق برنامج «Career PRIME»

مال وأعمال

أطلق بنك بوبيان برنامجه التدريبي الجديد Career PRIME والذي يأتي في إطار استمرار استراتيجيته نحو دعم ورفع كفاءات كوادره البشرية من الموظفين الجدد وصقل مهاراتهم لاسيما في الخدمات المصرفية في مختلف إدارات البنك.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد «تأتي هذه المبادرة استكمالا لاستراتيجية طرح الأفكار القائمة على الإبداع والابتكار المعتمد كإحدى الركائز في إدارة البنك وإحدى قيم بنك بوبيان الأساسية، حيث يؤمن بوبيان بأهمية الاستثمار في المواهب الطموحة من خلال تمكينهم من النمو والتطور داخليا في البنك لإعدادهم لتحقيق أهدافهم الوظيفية في البنك».

وأضاف الحماد «يعد برنامج Career PRIME جزءا من استثمار البنك في صقل مهارات المعينين حديثا حيث تم اختيارهم للالتحاق بالعمل في البنك بعد أن اجتازوا مراحل عدة من التقييمات المكثفة لاختيار المرشح الأنسب للبرنامج، كما سيتم تطويرهم بشكل إضافي خلال البرنامج ليكونوا بمثابة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلين لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا في تطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين».

وأضاف «إن المتدربين وعددهم ثمانية عشر موظفا من الموظفين المعينين حديثا سيخضعون إلى برنامج تدريبي مكثف على مدار أربعة أشهر يتكون من مزيج من المحاضرات والدورات التدريبية المقسمة إلى برامج مصرفية أساسية ومهارات شخصية ومهارات تواصل ومحاضرات في مواضيع متخصصة وفي المهارات الفنية للخدمات المصرفية. واستكمل الحماد أن البرنامج سيشهد أيضا عملية تدوير في مختلف الوظائف للمعينين حديثا بحيث يتاح لهم المشاركة في المشروعات واستكشاف العديد من المواضيع المصرفية لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي كجزء من إيمان بنك بوبيان بالاستثمار في المواهب الطموحة من خلال تمكينهم من النمو والتطور داخليا في البنك لإعدادهم لتحقيق أهدافهم الوظيفية في البنك.

من جانبه قال مساعد مدير في إدارة المواهب فؤاد العبيد نحرص دائما في بنك بوبيان على توظيف أفضل المواهب الوطنية كما نحرص على تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال دورات تدريبية مخصصة بهدف تمكينهم ومساعدتهم على بناء مستقبل مهني، الامر الذي يميز برنامج Career PRIME هو اتاحة الموظفين الفرصة للإطلاع على طبيعة عمل ادارات البنك المختلفة بالاضافة الى المحاضرات والمشاركة في المشاريع لمساعدتهم على فهم أوضح للتطلعات الخاصة بأدوارهم المستقبلية في بنك بوبيان. وأشار أنه من خلال برنامج Career PRIME سيتم توزيع المرشحين الأكفاء على مختلف إدارات البنك حيث نؤمن بأنهم سوف يستمرون في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المميزة إلى عملائنا الذي اعتادوا على هذه المنتجات والخدمات المميزة.

