«الخليج» يعلن الفائز بـ 1.5 مليون دينار السبت المقبل

مال وأعمال

يتأهب بنك الخليج يوم السبت المقبل، لإجراء سحب الدانة السنوي الكبير لعام 2021، وإعلان الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى، البالغ قيمتها 1,500,000 دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «إرنست أند يونغ» العالمية.

والتزاما بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في مواجهة تداعيات زيادة الإصابات بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، قرر البنك إجراء السحب هذا العام في فعالية افتراضية، تذاع على الهواء مباشرة،في تمام الساعة 7 مساء، على وإذاعة «360 إف إم»، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.

وتتواصل سحوبات بنك الخليج في 2022، تحت شعار «الدانة تغنيك»، لتضيف مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات في الكويت، علما أن البنك استحدث تقسيم جديد للجوائز العام الماضي، وزاد قيمة الجائزة نصف السنوية إلى 1,000,000 دينار كويتي، ما يجعلها ثاني أكبر جائزة بعد الجائزة السنوية الكبرى التي تبلغ 1,500,000 دينار كويتي، فضلا عن السحوبات الشهرية وربع السنوية، التي تجعل حساب الدانة من بنك الخليج، أحد أكثر الحسابات المصرفية مكافأة لعملائه في الكويت والمنطقة.

وقال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: «يسعدنا دائما في بنك الخليج توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعملائنا، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في تشجيع ثقافة الادخار ومكافأة المدخرين، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على ترسيخ عادة الادخار وتشجع الأخرين على اقتفاء أثرهم، ولهذا جاء قرار البنك بزيادة مليونير الدانة إلى اثنين بدلا عن واحد سنويا.

