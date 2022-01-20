«الوطني» يطلق العنان للشباب في «تمكَّن»

مال وأعمال

انطلقت فعاليات النسخة الجديدة من برنامج «تمكن» لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يأتي برعاية ودعم استراتيجي من بنك الكويت الوطني للعام الثالث على التوالي وبتنظيم من شركة «Creative Confidence».

ويستضيف البنك المتدربين البالغ عددهم نحو 34 متدربا في مواقع تدريب مختلفة بمقره الرئيسي قرابة ثلاثة أشهر وذلك ابتداء من 18 يناير وحتى 27 مارس 2022، حيث يقدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وتم تدشين البرنامج خلال حفل أقيم في مقر البنك الرئيس واتبع جميع إرشادات السلامة وقواعد التباعد الاجتماعي، وعقدت حلقة نقاشية مع المتدربين بحضور الإدارة التنفيذية للبنك، وذلك في إطار حرصها على دعم كل المبادرات التي تسهم في تمكين وتنمية الشباب الكويتي وإعداده ليكون قادة المستقبل. وجاء في مقدمة حضور الحلقة النقاشية الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات للمجموعة فيصل عبد اللطيف الحمد ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان.

وعلى هامش الحلقة النقاشية التي عقدت خلال تدشين البرنامج أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر على أن رعاية البنك لبرنامج تمكن تأتي في إطار التزامه الراسخ تجاه الشباب ودعمهم في مسيرتهم المهنية باعتبار ذلك استثمارا حقيقيا في المستقبل.

وأضاف الصقر أن الوطني يسعى على الدوام إلى منح الشباب الأولوية لما في ذلك من ضمان لتحقيق مستقبل مزدهر للكويت. من جانبها أكدت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، أن الاستثمار في الشباب يعني أننا نستثمر في مستقبل أفضل، لذا لابد وأن تكون جودة التعليم على رأس أولوياتنا حتى يمكننا بناء مستقبل أفضل لبلادنا. وطالبت البحر الحكومة بضرورة العمل الجاد من أجل تطوير المنظومة الكاملة للتعليم بما فيها المراحل المختلفة للعملية التعليمية إضافة إلى العنصر البشري المتمثل في الكوادر التعليمية.

وقالت البحر: «إن ما نشهده من تطور سريع ومتغير في كل القطاعات والصناعات المختلفة واعتمادها على التكنولوجيا يحتم علينا تطوير رأس المال البشري ليواكب هذا التطور لتحقيق نمو مستدام، لأن غياب كوادر مؤهلة على نحو جيد يعني عدم القدرة على إدارة ثروات البلاد في المستقبل».

من جانبه طالب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، الشباب برفع سقف طموحاتهم والتحلي بالشغف لتحقيق التطور الوظيفي المنشود، مشيرا إلى أن تنمية المهارات الشخصية والإلحاح في طلب المعرفة والتعلم عوامل حاسمة تضمن نجاح المسار المهني وتسهم في تقلد أرفع المناصب القيادية مستقبلا.

