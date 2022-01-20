الشباب يبحثون بديلاً من «الديوانيات»

الخميس Al wanees

أجمع عدد من الشباب أن تغيير الأجواء أصبح هدفاً رئيساً خلال الأيام الحالية وخصوصا ما بعد الجائحة، مؤكدين ان التغيير عنصر أساسي من عناصر الحياة العصرية.

واكدوا بأن تغير الأماكن التقليدية مثل المنزل والديوانية اصبح ضرورياً لمجاراة الحياة وسبل المعيشة وكسب الرزق، موضحين ان الأماكن الحديثة والمتطورة قد توفر اشياء عديدة لا تتوفر في المنازل واماكن العمل.

وشدد البعض على أن الشباب يهوى الخصوصية في الأماكن التي تقدم مشروبات مختلفة وأكلات عديدة قد لا تتوفر في المنزل والعمل، مشيرين الى أن الكثير من فئة الشباب الكويتي في مراحل الثانوية والجامعة يفضلون الدراسة والتركيز في أماكن تتميز بالهدوء والخصوصية.

ولفتوا الى أن هناك اختلافا جذريا بين الديوانية والكافيه نظرا للوقت المحدد للديوانية بينما الكافيه يمكن الخروج اليه طوال الـ 24 ساعة في اليوم، مؤكدين أن الشباب عانى كثيرا وقت الجائحة نظرا للشروط الصحية والالتزام باوقات الحظر وغيرها من الشروط الصارمة، خصوصا ما حدث في أوقات الحظر الجزئي والكلي وحظر الخروج .

وفي هذا الصدد قال يوسف الكندري إن الشباب من مرتادي الكافيه يهدفون الى تغيير الأجواء وترتيب الأفكار نظرا للهدوء الذي يتمتع به المكان من خصوصية تسمح بالاستراحة واجراء المناقشات او الدراسة.

وأضاف الكندري، أن الشباب يفضلون الأماكن ذات الاستقلال والراحة النفسية، مؤكدا ان الكافيهات لا تغني عن ارتياد الديوانية نظرا لكون الديوانية مكاناً تقليدياً واعتيادياً لجميع شرائح الشعب الكويتي.

ولفت الى ان الديوانية تتميز بالطابع التقليدي والعائلي، موضحاً ان الخروج الى الأماكن ذات الاتساع والخصوصة مثل المطاعم والكافيهات يعد خروجا عن المألوف والاعتيادي، مشيراً الى ان هناك اختلافا جذريا بين الديوانية والكافيه نظرا للوقت المحدد للديوانية بينما الكافيه يمكن الخروج اليه طوال اليوم.

وذكر أن الشباب عانى كثيرا وقت الجائحة نظرا للشروط الصحية والالتزام باوقات الحظر وغيرها من الشروط الصارمة، خصوصا ما حدث في أوقات الحظر الجزئي والكلي ومنع الشاب من الخروج الى الكافيهات والاستمتاع بالاجواء في الخارج.

ومن جانبه قال فهد البالول ان شريحة الشباب يحاولون الخروج عن المألوف وتغيير الجو الى الكافيهات واستكمال أوقات العمل عقب الدوامات وغيرها من الأوقات التي يفضل الشباب الخروج الى أماكن مفضلة من حيث الأجواء والخصوصية والراحة.

وأضاف ان العديد من الأماكن الجديدة تتميز بالهدوء والخصوص وعدم انتهاك الخصوصية وعقد الجلسات مع الأصدقاء والاقارب وزملاء الدراسة والعمل، موضحا ان تعدد أنشطة الكافيهات والمطاعم ترك اثرا إيجابيا على شريحة الشباب.

وأشار البالول الى أن هناك فارقاً كبيراً بين الديوانية والكافيه،لاسيما من حيث الأوقات ونوعية الأشخاص التي ترتاد الديوانية او الكافيه، موضحا ان ارتياد الديوانية على مدار الأسبوع المناسب لكل الشرائح والشخصيات.

ولفت الى ان الديوانية تحد من الحرية الشخصية حال وجود شخصيات ذات اعتبار في الجلسة وكذلك تحد من اختيار الموضوعات التي يمكن ان يتم الحوار فيها، لاسيما وان رواد الديوان غالبا ما يكونوا من كبار السن وذوي المكانة في العائلات والمجتمع.

وحول أهمية الكافيهات ودورها في حياة اهل الكويت، أوضح وليد السعد أن الكافيهات بالنسبة لي تغيير جو، فهو يعتبر كسراً للروتين، كما أنه يعتبر مكانا جيدا لرؤية الأفراد والتعرف عليه، مشيرا الى أن الكافيهات تعتبر مختلفة عن الديوانية والمنزل والثقافة التي تعودنا عليها في الكويت والتي تتميز بقواعد وتقاليد محددة ومجمدة.

وحول إقبال الأفراد على الاستثمار في الكافيه دون غيرها من المشروعات، أجاب السعد بالقول إن العديد من الشباب يلجأون لمشروع الكافيهات رغم انه مكلف للغاية حاليا، أنها تتمتع بالعوائد الجيدة التي يمكن من خلالها استرداد رأس المال بسرعة اذا ما تم تسويق المشروع ومنتجاته بطريقة جاذبة.

وبين السعد أن تغيير طريقة تقديم المنتجات التي يقدمها الكافيه للزبون ونوعيتها هي ما تساعد الزبائن على القدوم للكافيه، كما أن المنتجات التي يتم تقديمها ان كانت علامة مسجلة عالمية ستؤثر بلا شك على جاذبية العميل.

وعما اذا كانت كثرة العلامات المسجلة عالميا في السوق المحلية تؤدي للتنافسية، أجاب السعد ان درجة الإقناع للزبائن مطلوبة بأهمية المنتجات التي يتم تقديمها للزبائن.

وفيما يتعلق بالارشادات المطلوبة للسيدات اللاتي لديهن الرغبة في افتتاح بزنس جديد، أوضح السعد انه يجب تنفيذ المشروع بعد دراسته جيدا، والتوفيق بعد ذلك يأتي من الله أولا واخيرا..

وقال اعتقد ان السعي والإصرار على تنفيذ مشروعك، هو طريق النجاح الحقيقي لأي مشروع يتم تأسيسه.

