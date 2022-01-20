الهاجري: «كورونا» من أبرز تحديات «البزنس» النسائي

الخميس Al wanees

قالت الرئيس التنفيذي لشركة المسيفرة للتجهيزات الغذائية وكوفي شوب اليوناني ميكيل لولوة يعقوب الهاجري انها بدأت التحضير لهذا المشروع على مدى 7 سنوات وبعد عودتها من الدراسة في الخارج، وجدت انه من الضروري تواجد المشروع في الكويت، وسوف يتم افتتاح فرع آخر في الكويت خلال شهرين أو 3 أشهر القادمة.

وأشارت الهاجري إلى أن البزنس النسائي يواجه العديد من التحديات، لافتة أنها قامت بالتعامل مع تلك التحديات والتي يأتي على رأسها جائحة كورونا.

وذكرت الهاجري ان من بين التحديات التي واجهت النشاط نقص العمالة وكذلك ارتفاع الإيجارات، مبينة أنه على الرغم من التحديات، إلا أن بيئة الأعمال في الكويت جاذبة فهناك الكثير من الإمكانيات المشجعة للأعمال في الكويت.

ولفتت أنه تمت دراسة المشروع من كل الجوانب منذ 2019 وتم تصميمه والدخول في البزنس والعمل على توفير كل مقومات النجاح له منذ البداية كما تمت مواجهة التحديات ليظل مشروعا موجودا في السوق.

