ليالي دهراب تشارك في «حضرة الموقف» رمضان القادم

الخميس Al wanees

أعلنت الفنانة هبة الدري عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم «حضرة الموقف» في دراما رمضان المقبل بالمشاركة مع الفنانة الكويتية ليالي دهراب، وذلك عبر خاصية «ستوري» على حسابها في «انستغرام». يأتي هذا بعد أيام من كشف ليالي دهراب عن انسحابها من الجزء الثاني من مسلسل «أمينة حاف»، الذي يجري تصويره حالياً للعرض في دراما رمضان 2022، موضحة حينها أنها تمر بظروف دفعتها لاتخاذ هذا القرار، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى. في السياق، قام المؤلف عبدالله الرومي بتشويق الجمهور للعمل الجديد الذي يجمع هبة الدري وليالي دهراب، من خلال نشره صورة تجمع بين النجمتين، باعتبارهما من نجمات العمل، وذلك عبر حسابه في «انستغرام»، معلقاً بقوله: «راح تكون مواقفهم قريبة من جروحكم ومشاعركم وروحكم هذي الحياة شيخة + اليفيا».

وأوضح أن بدء تصوير العمل سيكون قريباً، استعداداً لمشاركته في ماراثون رمضان الدرامي هذا العام، موضحاً أنه سيشارك في البطولة كل من: الفنانة مريم الصالح، وهيفاء عادل، وزهرة الخرجي، وعبدالعزيز الحداد، وعبدالله التركماني، وكفاح الرجيب، وبدر الشعيبي، ونواف العلي، وأمل العنبري، وسارة، وإخراج خالد جمال.

