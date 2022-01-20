حلا الترك تطلق «أنا مجنونة»

الخميس Al wanees

أعلنت شركة «بلاتينوم ريكوردز» أن الأغنية الجديدة للنجمة حلا الترك ستحمل اسم «أنا مجنونة» وسيتم إصدارها قريباً عبر المتاجر الموسيقية وموقع «يوتيوب».

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة «بلاتينوم ريكوردز» صورة جديدة للفنانة حلا الترك وأرفقتها بهاشتاغ اسم الأغنية «#أنا_مجنونة» وكلمة «قريباً».

يذكر أنّ حلا الترك كشفت مؤخراً عن مشروعها الخاص بتصميم الأزياء الذي عملت عليه في المرحلة الجامعية خلال الفصل الدراسي الأول لهذا الموسم الدراسي، موضحةً أنَّ مشروعها هذا يهدف إلى تقديم رسالة مفادها المحافظة على البيئة.

وشاركت حلا الترك، حينها، منشوراً عبر حسابها في «انستغرام»، تضمّن صورتين من التصميم، قائلةً إنَّ هذه هي المرحلة الثانية من مشروعها، وهو إعادة تدوير بعض الملابس التي تم الحصول عليها من إحدى الماركات العالمية، وبيَّنت أنها استلهمت الفكرة من فيلم بعنوان «Wastopia».

