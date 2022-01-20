توم هانكس يشارك بطولة فيلم عن ألفيس بريسلي

الخميس Al wanees

يشارك ?توم هانكس? في فيلم السيرة الذاتية عن ملك الروك اند رول الفيس بريسلي «?Elvis?«، الذي سيصدر في يونيو 2022.

الفيلم من بطولة اوستين باتلير وتوم هانكس الذي يقوم بدور مدير اعمال الفيس الكولونيل توم باركر. يقول المخرج الاسترالي باز لورمان ان هذا الفيلم سيظهر جانباً جديداً من الممثل المحبوب.

توم هانكس الممثل المشهور جداً محبوب كثيراً من قبل الجمهور ويتميز بتنوع سيرته الفنية. هو حائز على جائزتي اوسكار لادواره في افلام ?Philadelphia? و ?Forrest Gump?. ورغم مسيرته الطويلة متوقع ان يظهر هانكس بشكل جديد خلال لعبه في هذا الفيلم.

