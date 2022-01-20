سيدات فوق الـ 50 قدمن أدواراً قيادية بارزة

مال وأعمال

تثبت النساء حول العالم أن سِن الخمسين وما بعدها هي العصر الذهبي الجديد. وفيما يلي المؤسسات والقائدات في مجالات الأعمال والسياسة والعلم، اللائي يقمن بأدوار بارزة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيظل اسم أوزليم توريشي مرادفًا لجائحة «كوفيد-19» واللقاح الذي ساعدت في إنتاجه في بيونتيك، الشركة التي شاركت في تأسيسها في عام 2008.

فيما تشغل سيدة الأعمال رجاء القرق منصب العضوة المنتدبة ونائبة رئيس مجموعة عيسى صالح القرق، وهي واحدة من أكبر المجموعات في الشرق الأوسط. فضلًا عن ذلك، تشغل أيضًا منصب رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي وعضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

فاطمة الجابر- 56 عامًا عضوة مجلس إدارة مجموعة الجابر؛ رئيسة مجلس إدارة مجموعة البشائر للاستثمار، الإمارات العربية المتحدة تعد، واحدة من أكثر النساء تأثيراً في الإمارات العربية المتحدة. كانت تشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات منذ فترة طويلة في مجموعة الجابر، وهي مجموعة يعمل بها 50 ألف موظف أسسها والدها ولها أعمال في البناء واللوجستيات والتصنيع.

سفيتلانا أليكسييفيتش- 73 عامًافي عام 2015، أصبحت أول امرأة من بيلاروسيا تفوز بجائزة نوبل في الأدب. عُرفت أليكسييفيتش بانتقادها للأنظمة الديكتاتورية، وتحظى كتاباتها عن الحياة السوفييتية وما بعد الاتحاد السوفيتي، بالترحيب لتركيزها على الأفراد والإنسانية الكامنة لدى الأشخاص الذين واجهوا أزمات. ريا العاني- 55 عامًا استوحت عملها جزئيًا من والدتها، التي كانت تحلم بأن تكون مهندسة معمارية ولكنها بدلاً من ذلك أصبحت معلمة فنون. أكملت العاني شهادتها الجامعية في جامعة بغداد وحصلت على شهادة الدراسات العليا من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في العقود التي تلت ذلك، أخذها عملها من موقع الأهوار المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في جنوب العراق إلى مجمع أسباير الرياضي في قطر.

آنا بودن- 61 عامًا ضاقت ذرعًا بالنظام المصرفي البريطاني العتيق، وأنشأت بنكها الرقمي الخاص، ستارلينغ Starling، في عام 2014. قبل الانضمام إلى طفرة التكنولوجيا المالية في الخمسينيات من عمرها، كانت بودن تتمتع بمسيرة مهنية مميزة استمرت لمدة 30 عامًا في العديد من الشركات المالية العالمية ذات الثقل، بما في ذلك Royal Bank of Scotland. يتمتع بنك ستارلينغ الآن، والذي فاز بجائزة أفضل بنك بريطاني كل عام منذ 2018، بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني من الودائع وأكثر من مليوني حساب عميل.

مو عبودو- 57 عاما رأت فرصة في توسيع نطاق بث البرامج والقصص في القارة الأفريقية، فأسست Abudu EbonyLife في عام 2013 كشبكة تلفزيون لعموم أفريقيا. مع نمو الشركة، نمت فرصها أيضًا. في عام 2020، أبرمت عبودو عقد إنتاج سينمائي وتلفزيوني ضخم مع نتفليكس، وهو الأول من نوعه لشركة إعلامية أفريقية. لديها أيضًا مشاريع مع Sony وAMC. يتمثل هدف عبودو في أن تكون مصدر راوية القصص الأكثر تأثيرًا في أفريقيا، والأكثر مصداقية.

لوريل بودين- 56 عامًا شريكة في 83North، شركة رأس المال الجريء العالمية المعروفة سابقًا باسم Greylock IL. في عام 2019، جمعت الشركة مبلغ 300 مليون دولار للاستثمار في أوروبا وإسرائيل. انضمت في عام 2008 وحققت تخارجًا كبيرًا في ذلك العام عندما استحوذت PayPal على شركة المدفوعات الناشئة Zettle مقابل 2.2 مليار دولار.

إيمانويل شاربنتييه- 53 عامًا بعد سنوات من الاعتماد على المنح المالية قصيرة الأجل لتمويل عملها، كانت، عالمة الأحياء الدقيقة، تبلغ من العمر 45 عامًا قبل أن تتمكن من توظيف فني مختبر خاص بها.

ماريا غراتسيا كيوري- 57 عامًا نشأت في روما على يد أم تعمل في الخياطة، وتتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في صناعة الأزياء، حيث بدأت كمصممة حقائب يد في شركة Fendi. بعد بلوغها الخمسين من عمرها، وصلت إلى علامة فارقة في حياتها المهنية وأصبحت أول امرأة تقود دار كريستيان ديور الشهيرة منذ إنشاء العلامة التجارية في عام 1946. قبل تعيينها، كانت كيوري قد قضت ثماني سنوات ناجحة كمديرة إبداعية لشركة فالنتينو.

