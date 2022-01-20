العبدالجليل: دور محوري لـ «أبو الحسن» بقضايا الكويت

إضاءات

استقبل الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل المستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالمشهد الثقافي، كما أهدى المستشار أبو الحسن كتابه الجديد بعنوان «حقائق وخفايا ذكرياتي» إلى الأمين العام للمجلس.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري «في بداية اللقاء أكد الأمين العام للمجلس على روابط الأخوة والصداقة التي تربطه مع المستشار أبو الحسن مشيرا الى تقديره لهذه الزيارة وأنه يمثل مكانة خاصة لديه ولدى الكويت نظرا لجهوده المبذولة لخدمة الكويت على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث أسهم في الجهد الدبلوماسي الكويتي لأكثر من 23 عامًا في الأمم المتحدة، وكان خير معين في الجهود الدبلوماسية والسياسة لوطننا العزيز الكويت وصاحب دور محوري في أحداث البناء والأزمات الكويتية معا».

وأضاف الأنصاري «ومن جانبه اعرب أبو الحسن عن بالغ سعادته بهذا اللقاء مؤكدا على الدور الثقافي الكبير الذي يلعبه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كونه إرثًا حضارياً لدولة الكويت، كما استذكر إشادات سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالمجلس الوطني ودوره الثقافي الكبير والمشهود.»

وقال الأنصاري «ويحتوي الكتاب «حقائق وخفايا .. ذكرياتي.. الأمم المتحدة 1981-2003» الصادر عن دار ذات السلاسل لعام 2022 على أربعة أقسام تتناول: قبول الكويت عضوا في الأمم المتحدة عام 1963، الحرب العراقية- الإيرانية، الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 والقسم الأخير مناقشة قضية العدوان العراقي على دولة الكويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يحتوي الكتاب على أكثر من 185 صورة توثق أحداث مهمة من تاريخ الكويت السياسي والدبلوماسي. وقام بتوثيق الكثير من المراسلات والوثائق المهمة المتعلقة بالعمليات العسكرية لتحرير الكويت والاعتراف بقضايا الحدود والمسائل السياسية المتنوعة ذات الأبعاد الدولية».

وأضاف الأنصاري « وتمنى المستشار أبو الحسن أن يكون هذا الكتاب فرصة لاستنهاض ذاكرة الأجيال التي عاصرت الغزو العراقي على دولة الكويت، وسجلًا وثائقيًا للأجيال اللاحقة لها لمعرفة دور وصمود وتضحيات الشعب الكويتي والمجتمع الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم».

وزاد الأنصاري «أشاد الأمين العام للمجلس بالكتاب.

وذكر أنه يوثق جزءاً مهم جدا من تاريخ الكويت وأن هذا الكتاب يعتبر أمانة وفَّاها المستشار أبو الحسن للشعب الكويتي بتأريخ أهم المحطات التي عاصرها بعهده الحافل بالإنجازات».

