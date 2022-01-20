سمير أرشدي يكتب.. «التواصل اللغوي العربي - الفارسي.. اللهجة الكويتية نموذجاً»

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في اطار تعزيز العلاقات الأخوية والشعبية المتجذرة بين دولة الكويت و الجمهورية الاسلامية الايرانية بادرت رابطة الصداقة الكويتية الايرانية بنشر كتاب (التواصل اللغوي العربي- الفارسي: اللهجة الكويتية نموذجا) واشار محمد السنعوسي وزير الاعلام الكويتي السابق ورئيس الرابطة في تقديمه للكتاب الى ان كتبا كثيرة تناولت اللغات الاوربية واشتقاقاتها وتداخلها وتشابهها نظرا للجغرافية السكانية.

لكن الفارق بينها وبين كتاب الدكتور سمير ارشدي انه بذل جهدا في تقريب لغة و لهحة مختلفتين كليا رغم اننا نعرف ان كلمات فارسية وردت في القرآن الكريم،ما يعني ان التداخل ليس مقتصرا على حقبة معينة بل يمتد الى تاريخ طويل.

كما اشار الى ان الغاية من الكتاب هي تأصيل الترابط بين الشعب الإيراني والشعب العربي بمختلف محطاته الحضارية والثقافية و التجارية والمعيشية والممتدة عبر القرون و تكريس اسقاطاتها ضمن المستجدات التي تفرضها الأوضاع العالمية.

اما مؤلف الكتاب استاذ اللغة الفارسية بجامعة الكويت د. سمير ارشدي فقد اكد على ان التبادل اللغوي يعتبر عامل نهوض.

ولا يضير لغة تأثرها بجارتها ولم يحط ذلك من قدرها وكان فضل العربية على الفارسية هو فضل إتمام النقص وسد الحاجة بالمفردات التي فرضها المعتقد الجديد وتطلب التشبع بالأدب العربي و اقتباس الالفاظ التشريعية والقانونية والبلاغية و الصرفية.

وأخذ العرب من الفرس كلمات وموضوعات مهمة ترسخت في المعاجم والكتب العلمية على مر العصور ولم تزحمهم كثرتها ولم يعقهم نطقها فللفارسية الفضل في رأب الحاجة الحضارية وسد النقص اللغوي الذي تطلبه العصر الجديد بعد الفتح الاسلامي ولا تزال المفردات الفارسية المعربة والدخيلة متداولة في اللغة العربية الفصحى او اللهجات العامية.

ويضيف المؤلف: الطريف في الأمر ان التبادل والاقتراض اللغوي بين العربية والفارسية وصل الى استخدام العرب اسماء فارسية لمسميات في حين ان الفرس استخدموا أسماءها العربية.

وعلى سبيل المثال نورد بعض الأمثلة:

- في العربية نسمي التقويم «روزنامه» وهي كلمة فارسية تعني صحيفة اليوم وبياناته بينما في الفارسية نستعمل كلمة «تقويم» العربية.

- «دستور» كلمة فارسية تعني القانون الاساسي للدولة متداولة في العربية بينما في ايران نستعمل «قانون اساسي» بمعنى الدستور.

- الكهرباء كلمة فارسية تعني القدرة المغناطيسية الناجمة عن ضرب حجرين ببعضهما فيجذبان التبن والقش بينما الفرس يطلقون على هذه الطاقة كلمة عربية وهي «برق».

- في العربية نسمي الإنعام المقدم للعامل او الخادم «بخشيش» وهي كلمة فارسية بنفس الدلالة في حين نستعمل بالفارسية «انعام».

يجمع الكتاب بين دفتيه عشرات الكلمات والمفردات الفارسية المتداولة في اللهجات الخليجية ولا سيما الكويتية ليؤكد التمازج بين الحضارتين وأواصر القربى والمصاهرة بين الشعبين الجارين.

وقد ساعد الانتاج الكويتي الغزير للمسلسلات التلفزيونية و الاعمال المسرحية لاسيما تمثيليات ومسرحيات الممثل الراحل عبدالحسين عبدالرضا في ترسيخ هذه الكلمات والمصطلحات في التراث الشعبي الكويتي حيث بات الناس يرددونها في تعاملهم اليومي و يأنسون بتداولها نظرا لسلاسة لفظها و قربها للغتهم الأم.

فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد كلمة النوخذه.

وتعني قبطان السفينة مقتبسة من كلمة (ناخدا) وكلمة دريشة بمعنى النافذة مأخوذة من (دريچه) الفارسية والدروازه وهي البوابة الكبيرة من (دروازه).

وغيرها عشرات المفردات التي جمعها الكتاب بين دفتيه معتمدا على الكثير من المراجع و المصادر الجامعية و أبحاث طلاب مقرر اللغة الفارسية بكلية الآداب في جامعة

الكويت.

