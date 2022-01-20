عبدالله الشايجي التقى وزير الثقافة القطري

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ضمن زيارته للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الحادية والثلاثين التقى د. عبدالله الشايجي بوزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد واهداه احدث الاصدارات التي قام بتأليفها وقد نشرت وزارة الثقافة القطرية عبر حسابها الرسمي لقاء وزير الثقافة، بعدد من كبار الشخصيات في العالم العربي، التي قامت بزيارة معرض الدوحة الدولي للكتاب. وجاء هذا اللقاء، في إطار حرص الشيخ عبدالرحمن بن حمد على تفقد معرض الكتاب بشكل دوري، والمشاركة في الكثير من الندوات الثقافية المصاحبة له.

وقد نشر د. عبدالله الشايجي عبر حسابه في تويتر «احييكم من الدوحة حيث وصلت لاجتماعات مع مسؤولين وأكاديميين والمشاركة بحفل توقيع كتبي الأربعة في معرض الكتاب وآخرهم كتابي الجديد صدر قبل أيام الجزء الثاني «دائرة حمراء»تطور مبادئ رؤوساء الولايات المتحدة الأميركية من نهاية الحرب الباردة إلى الحرب على الإرهاب-1993-2017..».

