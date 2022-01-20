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فتح باب المشاركة في جوائز الشارقة لكتاب الطفل


أعلن «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة لكتاب الطفل، وجائزة الشارقة لكتاب الطفل (لذوي الاحتياجات البصرية)، اللتين تهدفان إلى تشجيع كُتّاب الأطفال والمبدعين من ذوي العطاء المتميز على إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل، يكون من شأنها تنمية قدرات الطفل الأدبية والثقافية، وخلق الوعي الأدبي لديه، وإثراء المكتبة العربية بالأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وكشف أن آخر موعد لاستقبال المشاركات سيكون 13 مارس المقبل.
وقالت خولة المجيني، منسق عام مهرجان الشارقة القرائي للطفل: «ندعو المؤلفين والرسامين ودور نشر كتب الأطفال إلى المشاركة في جائزة الشارقة لكتاب الطفل وجائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات البصرية، نظراً لأهمية ما تضيفه الجائزتان كل عام لمكتبة الطفل من أعمال تمتاز بالأصالة، وتقدم محتوى يعزز لدى الأطفال واليافعين معاني وقيم الانتماء، والارتباط بالثقافة العربية والعناصر التي تشكل هوية الأمة».


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