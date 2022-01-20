«سلة القرين» في الطريق الصحيح

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تجني فرق كرة السلة في نادي القرين هذا الموسم ثمار العمل الجاد الذي قامت به إدارة النادي بشكل عام وإدارة اللعبة بصورة خاصة من خلال تقديم مستويات لافتة في جميع المراحل السنية بكل فئاتها بالإضافة إلى تقديم عروض قوية في بطولة دوري الدرجة الممتازة التي بلغها الفريق هذا الموسم. وتعتبر لعبة كرة السلة من أولى الألعاب التي ركز عليها النادي منذ تأسيسه منذ سنوات عدة حيث عملت إدارة النادي برئاسة مدير اللعبة وأمين السر الحالي عبدالكريم الشحومي على تأسيس قاعدة مميزة من اللاعبين عبر استقدام أفضل الطواقم الفنية سواء من المدربين المحليين أو الأجانب وتوفير جميع احتياجات اللاعبين وصقلهم بصورة علمية صحيحة مستندة على تطوير مهاراتهم الفنية وهو ما ظهر بشكل جلي هذا الموسم الذي يسيطر عليه القرين في جميع المراحل السنية ويسعى إلى تحقيق اكثر من بطولة فيه رغم المنافسة الشرسة من أندية لها باع طويل في اللعبة مثل الكويت والقادسية وكاظمة والجهراء.

وانهى فريق القرين تحت 13 سنة بالمركز الأول بعد أن حقق 13 نقطة متقدماً على الكويت والنصر صاحبي الرصيد ذاته بفارق التسجيل ليحقق لقب البطولة. وفاز القرين بست مباريات في البطولة مقابل هزيمة واحدة ليحقق اللقب بجدارة واستحقاق. وفي بطولة تحت 15 سنة يتصدر القرين ترتيب الفرق برصيد 20 نقطة من 10 انتصارات دون أي هزيمة وبفارق نقطة وحيدة عن الكويت. وهو الحال ذاته في بطولة تحت 17 سنة التي يتصدرها القرين أيضاً برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات دون أي هزيمة، كما يتصدر أيضاً بطولة تحت 19 سنة بـ 10 نقاط من 5 انتصارات دون أي هزيمة. وعدا عن بطولة تحت 13 سنة التي انتهت منافساتها بتتويج القرين باللقب، فإن بطولات المراحل السنية الثلاث المتبقية سيتم استئنافها باقامة الادوار النهائية في وقت لاحق إذ توقفت البطولة لإفساح المجال أمام الطلبة لتقديم امتحانات نصف السنة الدراسة، فيما ما تزال الرؤية غير واضحة بالنسبة لموعد عودة البطولات بسبب اجراءات مكافحة فيروس كورونا والزيادة المفرطة في عدد الاصابات في الفترة الأخيرة وهو ما قد يتسبب في تأجيل عودة البطولات أو حتى إلغائها.

وبالنسبة للفريق الأول في نادي القرين الذي تمكن من الوصول إلى دوري الدرجة الممتازة هذا الموسم بعد حلوله ثانياً خلف برقان الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، فانه يقدم مستويات لافتة على الرغم من صعوبة المنافسة أمام فرق متمرسة وتطمح إلى التتويج باللقب هذا الموسم. وتمكن القرين بقيادة مدربه التونسي جمال بن عبدالكريم الذي يبلي بلاء حسناً مع الفريق، من تحقيق الفوز على القادسية 83-74 مقابل تلقيه 4 هزائم امام الكويت والجهراء وكاظمة وبرقان وكانت الأخيرة بعد التمديد في لقاء كان القرين قاب قوسين فيه من تحقيق الفوز. ورغم الهزائم الأربعة فإن الفريق لم يفقد الأمل في المنافسة على المراكز المتقدمة والبقاء في دوري الأضواء في الموسم المقبل إذ يملك القرين 6 نقاط وهو الرصيد ذاته للقادسية وبرقان مايعني أن المنافسة ستكون على أشدها في القسم الثاني من البطولة الذي سينطلق في 23 يناير الحالي حيث سيلعب القرين أمام الكويت المرشح الأبرز للقب. ومن علامات تميز الاجهزة الإدارية المشرفة على «سلة القرين» دقة اختيار اللاعبين المحترفين حيث تعاقد الفريق مع الأميركيين ريكي يونغ وإريك جونسون اللذين يقدمان أفضل المستويات مع الفريق، كما دعمت الإدارة الفريق ببعض اللاعبين المحليين المميزين مثل محمد المطيري وعبدالله المطيري وماجد حسين وفهد السعيد وهو ما أسهم بتطور الفريق بصورة قصيرة إذ يضع القرين البقاء في الدوري الممتاز هدفاً أساسياً هذا الموسم لتأكيد تطور الفريق وجديته في المنافسة.

