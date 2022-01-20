المخرج بيتر ميمي منتجاً

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استقبلت دور العرض السينمائي في الخامس من يناير الحالي، فيلم«من أجل زيكو»، الذي يعتبر التجربة الإنتاجية الأولى، للمخرج المصري، بيتر ميمي، والفيلم يعد من الأفلام الكوميدية التي تدور حول عائلة يفوز ابنهم الصغير بجائزة أذكى طفل في مصر، ويضطرون للسفر إلى واحة سيوه للحصول على تلك الجائزة، حيث يتعرضون لمواقف كوميدية أثناء رحلتهم.

علاقة مخرج مسلسل «الاختيار»، بالإنتاج لم تكن بدايتها «من أجل زيكو»، فقد سبق وأشرف على إنتاج أول أعماله السينمائية، فيلم «سبوبة» الذي شهد أيضا بداية عمله في مجال الإخراج، ويرغب «ميمي» من وراء قراره بخوض تجربة الإنتاج تقديم أعمال معينة يرى أنها من الممكن ألا تلقى قبولًا لدى شركات الإنتاج.

المثير في الأمر هنا أن فيلم «من أجل زيكو» بعد طرحه في دور العرض، تعرض لحملات هجوم شديدة بعض الشيء،بسبب تشابه أحداث العمل بأحد الأفلام الأميركية التي أنتجت في عام 2006، وهو أمر قابله «ميمي» بالتجاهل، وخرج ليعبر عن فرحته بعرض الفيلم من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الناس عايزة تفرح».

يشار هنا إلى أن «بيتر» استغل بعض الديكورات الخاصة بفيلمه «من أجل زيكو» في تصوير مسلسله الجديد«الجسر» الذي يعرض الشهر الحالي على أحد المنصات الإليكترونية، على أن يعرض بعدها على أحد القنوات المفتوحة.

وتدور أحداث مسلسل «الجسر» في إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، والمسلسل من بطولة عمرو سعد ونيللى كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي، جمايكا، عصام عمر.

فيما ينتظر «ميمي» ردود الفعل على العملين بعد عرضهما من أجل الاستمرار في تلك الخطوة وتكرارها فور الانتهاء من تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2022.

