طرح بوستر «11:11» لإياد نصار

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طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد (11:11) للنجم إياد نصار وغادة عادل البوستر الدعائي والرسمي الأول للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع انتهاء فريق عمل الفيلم من تصوير مشاهده.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق و الإثارة، حيث يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة 11و11 دقيقة، وفي هذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء لم يتوقعها أحد.

ويجسد بطل العمل إياد نصار شخصية محام يدعى سعيد يحاول الانتحار بضرب نفسه بالرصاص ويفقد ابنه خلال أحداث الفيلم، وتكون هناك كثير من المواقف الصعبة التي يمر بها بطل العمل.

والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق و الإثارة، وهو من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، وبطولة إياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي.

ويعرض لإياد نصار حاليًا فيلم الكاهن بدور العرض السينمائي والذي حقق نجاحا كبيرا في شباك تذاكر السينما المصرية محتلاً المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ضمن موسم أفلام رأس السنة.

يشارك في فيلم «الكاهن» مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان الكبير حسين فهمي والفنان السوري الكبير جمال سليمان والفنان الكبير محمود حميدة وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

