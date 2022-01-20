الخميس 20 يناير 2022 ,17 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
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بيروت... الأزمات تحاصر الليرة اللبنانية المرهقة... منيح افتكرنا تحاصر اللبنانية.. المراهقة ! تائه
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