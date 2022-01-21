في ذكرى ولادة السيِّدة الزهراء (عليها السلام)

إيمانيات

ولدت السيِّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) ودرجت في بيت النبوة، وترعرعت في ظلال الوحي، ورضعت مع لبن خديجة حبّ الإيمان ومكارم الأخلاق، وحنان الأب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأم، أم المؤمنين الطاهرة، وهكذا عاشت السيِّدة فاطمة في ظلال هذا الجو الروحي، والسمو العائلي، وتشبعت روحها بالحنان النبوي الكريم.

لقد فقدت أُمّها وفارقت مصدر حبها وحنانها، فشعرت بالألم والفراق يملأ قلبها ويحزّ في نفسها. ويحسُّ الأب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بوطأة الحزن على فاطمة (عليها السلام)، ويرى دموع الفراق تتسابق على خديها، فيرق القلب الرحيم وتفيض مشاعر الود والأبوة الصادقة، فيحنو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على فاطمة (عليها السلام)، يعوضها من حبه وحنانه ما فقدته في أمها من حبّ ورعاية وحنان.

أحبّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة وأحبته، وحنا عليها وحنت عليه، فلم يكن أحد أحبّ إلى قلبه ولا إنسان أقرب إلى نفسه من فاطمة (عليها السلام)، لقد أحبها وصاغ حبه لها، وقُربها منه أوسمة شرف وعبارات خلود، فكان يؤكد-كلما وجد ذلك ضرورياً- هذه العلاقة بفاطمة، ويوضح مقامها ومكانتها في أُمتّه، وهو يمهد لأمر عظيم وقدر خطير يرتبط بفاطمة، وبالذريّة الطاهرة التي أعقبتها السيِّدة فاطمة (عليها السلام)، وبالأمة الإسلامية كلها. كان يُؤكد ذلك ليعرف المسلمون مقام السيِّدة فاطمة ومكانة الأئمة من ذريتها ليعطوا السيِّدة فاطمة (عليها السلام) حقها ويحفظوا لها مكانتها، ويراعوا الذريّة الطاهرة حقّ رعايتها.

السيِّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) المعصومة التقية النقية ابنة نبيّ الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) البتول الطاهرة وزوجة الإمام عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) وأُمّ الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة، وأُمّ الحوراء العقيلة زينب (عليهم السلام)، فاطمة سيِّدة نساء العالمين عليها السلام المرأة المجاهدة الفاضلة العاملة، فكانت تعلُّم نساء المهاجرين والأنصار وكانت المجاهدة التي عملت دفاعاً عن الإمامة وواجهت الآخرين دفاعاً عن الحقِّ، فقد عاشت (عليها السلام) الجهاد والمواجهة للباطل والدفاع عن الحقِّ وكانت الراكعة الساجدة.

السيِّدة الزهراء (عليها السلام) هي سيِّدتنا الطاهرة العابدة العالمة المعلِّمة المعصومة بعصمة الله تعالى القوية بنفسها، وعلى الرجال والنِّساء أن يقتدوا بها في كلِّ القيم الروحية والإنسانية المتمثِّلة بها، وقد انتجت (عليها السلام) للأُمّة ابنتها السيِّدة زينب (عليها السلام) التي كانت القوية في موقفها أمام الطغاة في الكوفة وفي الشام وكانت الصابرة المجاهدة التي تسلمت المسؤولية بعد الإمام الحسين (عليه السلام).

