إيمانيات

كانت السيَّدة الزهراء (عليها السلام) الزوجة القدوة التي عاشت مع الإمام عليّ (عليه السلام) كأفضل ما تعيشه زوجة مع زوجها، لتقول للرجال وللنساء، إنّ الحياة الزوجية هي الحياة التي تنطلق من خلال المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة وكلّ هذا الانسجام والتواضع؛ تواضع الزوجة لزوجها، وتواضع الزوج لزوجته، وكان الإمام عليّ (عليه السلام) يقول: «ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله تعالى، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً، ولم تعص أمري مدة حياتها معي». هذه الحياة الزوجية التي تنفتح على المودة والرحمة ومعنى المسؤولية، فليست الزوجية ساحة يحاول كلّ واحد من الطرفين أن يؤكد فيها ذاته، بل أن يجعل ذاته مندمجة في ذات الآخر: (هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن).

وقالت السيِّدة الزهراء (عليها السلام) وهي توصي عليّاً (عليه السلام) آخر وصاياها: «ما عهدتني كاذبة ولا خائنة والخيانة هي خيانة العقد الزوجي في معنى المعاشرة ولا خالفتك منذ عاشرتك»، لأنّ علياً والزهراء (عليهما السلام) كانا نتاج روح واحدة وقلب واحد وفكر واحد ووحي واحد وشخصية رسولية واحدة، فقد كانا تلميذين عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أخذا منه كلّ ما عاشه وعلمه وما انفتح عليه، ولذلك كانا يمثلان عقل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وروحه وقلبه، وكانا متحدَين برسول الله الذي انفتح باتحاد الروح على الله تعالى من خلال طاعته لله وعبوديته، ولذلك كان عليٌ فاطمةً، وكانت فاطمة علياً، وكانا معاً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولذلك كانا يعيشان الانسجام كلّه، فلا يمكن أن يصدر من أحد منهما ما ينافي هذا الانسجام، إضافة إلى العصمة التي يتمثلانها في كلّ حياتهما.

لقد تحمّلت السيِّدة الزهراء (عليها السلام) ظروف زوجها الإمام عليّ (عليه السلام)، وهو كان ينتقل من حرب إلى حرب، ومن غزوة إلى غزوة، ومن مسؤوليّة إلى مسؤوليّة، فلم تتأفّف، ولم تتضجّر، ولم تقل يوماً لعليّ (عليه السلام) لم أعد أتحمّل هذه الحياة، بل كانت عوناً له في كلّ ذلك، كانت تشدّ من أزره، وتقوّي عزيمته، وتمتدح شجاعته وتضحيته، وتؤمّن له كلّ سبل الرعاية والاهتمام، حتى قال عنها: «لقد كنت أنظر إليها، فتنكشف عنّي الهموم والأحزان... ما أغضبتها مدّة حياتي معها، ولم تغضبني، ولم تعصِ أمري مدّة حياتها معي... ولقد كانت لي السّند والرّفيق».

وقد استطاعا من خلال التراحم والمودّة والتعاون والمشاركة، أن يبنيا أرضاً صالحة لأولاد صالحين، فمن نسلهما كان الحسن والحسين (عليهما السلام) سيَّدا شباب أهل الجنة، وكانت السيَّدة زينب قدوة الرّجال والنساء في العنفوان وفي التّضحية والصّبر. هكذا كانت فاطمة، وهكذا يجب أن يكون المؤمنون والمؤمنات.

