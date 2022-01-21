التعليم.. سبيل النهضة والإصلاح

إيمانيات

التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية وهو طريق المستقبل للمجتمعات. فهو يطلق العنان لشتى الفرص ويحدّ من أوجه اللامساواة. وهو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمتسامِحة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.

يقول تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الألْبَابِ) (الزمر/ 9)، من يتدبر القرآن الكريم في حديثه عن العلم والتعليم يدرك أنّ الحق جل في علاه لا يحب أن يعبد بالجهل ولا أن يكون خليفته في أرض الله تعالى جاهلاً ولهذا كان الإنسان هو المختار لخلافة الله تعالى في الأرض دون الملائكة لأنّه أكثر منهم قدرة على استيعاب العلم وتحصيله (وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (البقرة/ 31-32)، لقد أظهر الله للملائكة ما خفي عليهم من أسرار الإنسان وملكاته وأقام عليهم الحجة بأنّه يملك من أسباب العلم وطاقاته ما لا يملكون ومن ثمّ أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام تكريماً لعلمه واعترافاً بدوره المنشود في مملكة الله تعالى في الأرض.

والعلم قد يفقد قيمته في ظل نظام لا يريد نهضة ولا تقدماً ولكن العلم لا يفقد قيمته لدى شعوب تؤمن بأن رفعتها في العلم وصلاحها في العلم فكيف إذا كانت هذه الشعوب مؤمنة بأنّ العلم نور الله تعالى، وأنّه سر الفلاح في الدُّنيا والآخرة (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة/ 11)، فربط التعليم بقاعدة الإيمان يجعل له في نفوس أبناء الجيل حرمة لا تنتهك وقدسية يحافظون عليها محافظتهم على الفرائض والعبادات، ففي هذا الدين طلب العلم فريضة على كل مسلم، والأهم من ذلك أن نوفر للمعلم والمتعلم سُبل الإخلاص والكرامة فلا يشعر بأنّه في المرتبة الدونية. ليكن شعارنا جميعاً قول الحق سبحانه: (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا) (طه/ 114)، فلتزحف مواكب العلم إلى المدارس والجامعات وفي يقينهم أنّهم يسلكون طريقاً يسّر الله تعالى لهم به طريقاً إلى الجنة، والجنة سلعة غالية قد لا ينالها أصحاب الأموال وإنّما ينالها الزاحفون إلى المدارس والجامعات (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأبْصَارِ) (الحشر/ 2).

