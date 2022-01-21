آثار الصلاة المعنوية

إيمانيات

الصلاة عمود الدِّين بمعنى أنّها قوامه، وموضعها من الدِّين كموضع الرأس من الجسد. وهي أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله سبحانه، وأفضل ما توسّل به المتوسّلون للتقرّب إليه، وهي معراج المؤمنين والعارفين وسفر العاشقين. والصلاة أوّل ما افترض الله سبحانه على الناس، وأوّل ما يجب تعلّمه من الفرائض، وأوّل ما يُنظر فيه من عمل ابن آدم، وأوّل ما يُحاسب به، وآخر وصية للرسول الأكرم محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) فإنّه كان من آخر وصاياه: «الصلاة، الصلاة، الصلاة». وللصلاة آثارها المعنوية العظيمة على الإنسان.. فهي مثل عين الماء الزلال تطهر المصلّي الذي يصلّي خمس مرات في اليوم، فعن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «إنّما مَثل الصلاة فيكم كمَثل السري وهو النهر على باب أحدكم يخرج إليه في اليوم والليلة يغتسل منه خمس مرات فلم يبقَ الدرن مع الغسل خمس مرات ولم تبقَ الذنوب مع الصلاة خمس مرات». وليس في العبادات ما يُضاهي الصلاة، فهي مرهمٌ إلهيٌّ جامعٌ يتكفّل بسعادة البشر، فإنّ تمام الصلاة بكلّ ما تحويه من ذِكر وركوع وسجود وتوجّه، هو إذعان بالعبودية لربّ العالمين حيث يلقي المصلّي جانباً الأنانية وعبادة النفس ويسلّم كيانه بأجمعه لله تعالى، (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) (الأنعام/ 79)، فيقف المصلّي بين يدي الله تعالى متواضعاً ويهوي برأسه إلى تراب الذل والمسكنة ويعلن التسليم الكامل والإذعان والخضوع له تعالى. وهذه الخاصية للصلاة هي ما يعطيها موقعها المميّز بين سائر العبادات، فالصلاة بإمكانها أن تكرّس كيان الإنسان بأسره بدءاً من البُعد الظاهري أي البدني وانتهاءً بالأبعاد الباطنية كالعقلية والقلبية في ربقة العبودية، فليس من عبادة أُخرى تُعنى بجميع أبعاد وجود الإنسان الظاهرية والباطنية في برنامج يومي يغطي جلّ أوقات المكلّف غيرها. ولذا فإنّ الصلاة هي خير وسيلةٍ تربط الإنسان بربّه، وهذا هو السرّ في كون الصلاة «خير العمل». وهذه الخاصية نفسها هي ما يجعل الصلاة أكمل وسيلة للسير والسلوك إلى الله تعالى، وأهم وسيلة لبلوغ الهدف الأعلى للإنسانية. عن الإمام الرضا (عليه السلام): «إنّما أمروا بالصلاة لأنّ في الصلاة الإقرار بالربوبية». وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «العبودية جوهر كنهها الربوبية فما فقد في العبودية وجد في الربوبية، وما خفي من الربوبية أُصيب في العبودية».