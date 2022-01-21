بايدن يلوّح بإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف الرئيس الأميركي جو بايدن أن إدارته تبحث إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي اليمنية «منظمة إرهابية دولية» بعد هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات أعلنت الجماعة المسؤولية عنها.

جاءت تصريحات بايدن في مؤتمر صحافي بعد وقت قصير من نشر السفارة الإماراتية تغريدة على تويتر تقول إن السفير يوسف العتيبة حث إدارة بايدن على العودة لذلك التصنيف ردا على هجمات يوم الاثنين على مطار أبوظبي ومستودع للوقود.

وعندما سئل بايدن عما إذا كان يؤيد إعادة الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية قال «الإجابة هي أن الأمر قيد البحث». ورُفعت الجماعة من القائمة قبل عام تقريبا.لكن بايدن أقر بأن إنهاء الصراع في اليمن «سيكون صعبا جدا».

ورحبت الإمارات بتصريح بايدن كما ذكرت سفارتها في تغريدة تقول «المسألة واضحة - إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية ومواصلة العدوان» وتحويل مسار المساعدات الموجهة إلى الشعب اليمني.

وكتب محمد ال جابر سفير السعودية لدى اليمن على تويتر أن على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدم إبداء أي تسامح مع حركة الحوثي ومحاسبتها لأنها «تشجع منظمات إرهابية أخرى على القيام بنفس السلوك».

من جهة ثانية خصص الرئيس الأميركي جزءا من خطابه للحديث عن الأزمة مع روسيا، وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيُقدم على غزو أوكرانيا، لكنه حذر من أن موسكو ستتكبد خسائر بشرية فادحة، وستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا. وقال بايدن إن الأمر سيكون كارثيا إذا توغلت روسيا في الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن رد الولايات المتحدة والغرب يمكن أن يتحدد بناء على ما تفعله روسيا ومعتبرا أن عقد قمة مع بوتين لا يزال أمرا «محتملا».ومضى يقول إن «روسيا ستحاسب إذا قامت بالغزو، وهذا يعتمد على ما ستفعله. سيكون الأمر مختلفا لو كان توغلا محدودا، وتابع «لكن لو فعلوا حقا ما بمقدورهم فعله… سيكون الأمر كارثة لروسيا إذا غزت أوكرانيا ثانية». وقال بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «سيتحرك» بشأن أوكرانيا، لكنه لا يريد «حربا شاملة».

وفي الملف النووي الإيراني قال بايدن إن هناك تقدما يتحقق في المحادثات مع إيران، مشددا على أن هذا ليس وقت الاستسلام فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي. وأضاف أن هناك توافقا بين مجموعة الدول التي تتفاوض إلى جانب الولايات المتحدة مع طهران، وقال إنها جميعا «تقرأ في نفس الصفحة، لكن لا أحد يعلم ما الذي ستفضي إليه الأمور».

ودافع الرئيس الأميركي عن انسحاب قوات بلاده من أفغانستان وقال إنها كانت «مقبرة الإمبراطوريات وليست قابلة للوحدة، ولا أحد يستطيع توحيدها تحت حكومة واحدة».واعتبر بايدن أنه «لا يمكن التوصل إلى حل سلمي» في أفغانستان، مستشهدا بالإنفاق الأسبوعي الذي كان يقرب من مليار دولار للحفاظ على القوات الأميركية هناك. وتساءل عن جدوى الاستمرار في هذا الإنفاق، مع «العلم أن فكرة أن تكون قادرا على النجاح غير عادية إلى حد كبير، ناهيك عن إرسال المزيد من أكياس الجثث إلى الوطن». وقال إنه لم يكن هناك سبيل للخروج من أفغانستان بعد 20 عاما بسهولة، وإنه لن يعتذر عما فعل.

وبخصوص جائحة «كورونا»، قال الرئيس الأميركي إنها تسببت في الكثير من التداعيات السلبية على الاقتصاد بما في ذلك ارتفاع الأسعار موضحا أنه قدّم خطة من أجل دعم الاقتصاد في البلاد ويسعى إلى تقليص العجز في الاقتصاد الأميركي.

