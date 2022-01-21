فلسطين لمجلس الأمن: تحضروا لدفن «حل الدولتين»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، انتقادات إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منددا بتباطئها في مراجعة سياسات سلفه دونالد ترامب بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأشار المالكي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي إلى أنه كانت هناك أصلا بعض الآمال لدى الفلسطينيين في أن يكفي تولي بايدن مقاليد الحكم وانهيار إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو لـ«تمهيد طريقة لتجديد الزخم لتحقيق السلام» في المنطقة. ودعا المالكي مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وإنقاذ حل الدولتين، محذرا من أن إسرائيل ترفع وتيرة أنشطتها الاستعمارية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي و«حتى ضم الأراضي الفلسطينية».وخاطب الحاضرين: «في حال عدم الإحساس بهذه الضرورة العاجلة، تحضروا لحضور مراسم دفن هذا الحل بكل ما سيجلبه هذا الموت من التبعات إلى ملايين الفلسطينيين وغيرهم. الشعب الفلسطيني سينجو، غير أن حل الدولتين لن يستطيع».

في غضون ذلك حض وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا مساء الأربعاء إسرائيل على وقف بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية، باعتباره أمرا غير قانوني. ويأتي هذا بعدما وافقت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر على خطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، نصفها تقريبا في جفعات همتوس وهار حوما.

وفي بيان قالت الدول الأوروبية الأربع إن من شأن مئات المباني الجديدة أن «تشكل عقبة جديدة أمام حل الدولتين». كما اعتبرت أن البناء في تلك المنطقة سيعزز الفصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن تلك المستوطنات انتهاك للقانون الدولي.

وعبّرت الدول الأربع أيضا عن قلقها إزاء عمليات الطرد والهدم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وكانت واشنطن دعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تفاقم التوتر، مجددة دعمها لخيار حل الدولتين في مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي كلمة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، قالت «يوفر هذا العام فرصة لإعادة التزامنا بالتوصل إلى حل سياسي للصراع، ولذا نعيد التأكيد على دعمنا القوي لحل الدولتين، حل تعيش فيه إسرائيل اليهودية والديموقراطية في سلام جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية ديموقراطية ذات سيادة وقابلة للحياة».

