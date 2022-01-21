الجيش اللبناني مهدد بالتفكك «تحت قصف الفقر»

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باريس - الوكالات: تضرر الجيش اللبناني بشدة من الأزمة الاقتصادية التي دفعت 78% من السكان إلى ما دون خط الفقر، حتى أصبح يعتمد على مساعدة الأصدقاء الغربيين والعرب لمنع تصدع أو انهيار آخر مؤسسة في لبنان تحظى بشعبية كبيرة بين اللبنانيين من جميع الأديان من أجل الأمن الوظيفي.

وقالت صحيفة «لاكروا» الفرنسية إن المؤسسة العسكرية كانت حتى وقت قريب أفضل المؤسسات من حيث الأمن الوظيفي وتدفع مزايا تصل إلى 80% من الرسوم الدراسية، إضافة إلى قروض ميسرة ونحو ذلك، وبالتالي «ليس من السهل مغادرتها، خاصة بالنسبة لمن بلغوا سنا معينة مما يضطرهم إلى بدء حياة جديدة من الصفر»، كما يقول العقيد بولس الذي ترك المؤسسة وطلب عدم كشف هويته.

وتنقل «لاكروا» عن بولس الذي ترك الجيش بعد 20 عاما من الخدمة، أن الأمور تغيرت بشكل جذري منذ بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان خريف 2019، حين كان راتبه البالغ 4 ملايين ليرة يبلغ نحو 2650 دولارا في ذلك الوقت، قبل أن يتلاشى مع التغيرات في سعر صرف الليرة اللبنانية التي فقدت 95% من قيمتها في السوق الموازية ويصبح نحو 160 دولارا لا تكفيه للذهاب مرتين للتسوق. ويعتبر بولس نفسه محظوظا بالمقارنة مع الوضع المأساوي الذي يعيشه بعض جنوده لأنه احتفظ بالمزايا المرتبطة برتبته كسيارة بسائق وقسائم وقود وتغطية طبية ممتدة لعائلته ومع ذلك يقول إن ابنته تسأله دائما «لماذا لا نغادر البلاد، كما لو كان الأمر بهذه البساطة»، مضيفا «كلنا نتحمل»، كما تقول زوجته ريتا إن «العديد من الجنود يفكرون في المغادرة، ومن لديهم أقرباء في الخارج يطلبون إجازة طويلة ولا يعودون».

ومثل بولس التحق أحمد بالجيش قبل 5 سنوات لخدمة بلاده طبعا، ولكن للحصول أيضا على راتب طويل الأجل «من كان يظن أن البلاد ستنهار إلى هذا الحد؟» كما يتساءل هذا الجندي (25 عاما)، الذي أصبح يتقاضى ما يعادل 50 دولارا مقابل 800 دولار قبل الأزمة، وهو مبلغ يتبخر في بداية الشهر بين الكهرباء شبه المعدومة والنفقات اليومية لعائلته.

ولا شك في أن الآلاف في الجيش يجمعون بين عدة وظائف للبقاء على قيد الحياة مع موافقة ضمنية من القيادة وأكد مصدر عسكري أن «قيمة رواتب الجنود تراجعت بنحو 95% بسبب ارتفاع الدولار والتضخم» ولذلك يسمح بالعمل خارج المؤسسة في أيام الراحة بشرط «المشروعية وعدم الإخلال بالقيم التي يحملها الجيش»، حسب المصدر.

وتقول الصحيفة إنه من المستحيل تحديد ظاهرة مثل ظاهرة الفرار لأن الجيش لا يتطرق إليها، فقد قدر آرام نرغيزيان، الباحث المشارك في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، عدد جنود الجيش اللبناني الذين تقاعدوا مبكرا أو قطعوا حياتهم المهنية بحوالي 3000 جندي في عام 2021، بسبب «الضغط على الضباط وضباط الصف والجنود الآخرين»، كما يقول نرغيزيان.

