الثلوج تجمد أطفال مخيمات اللجوء في سورية.. حتى الموت

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ضربت عاصفة ثلجية قوية وأمطار غزيرة عدة مخيمات للنازحين في الشمال السوري، وتسببت في قطع طرق وتدمير مئات الخيام وإجبار عشرات العائلات النازحة على مغادرة المنطقة، وصلت سماكة الثلوج في مدن أعزاز وعفرين والباب إلى 40 سنتيمتراً، ودفن العديد من الخيام في الثلوج.

ولقي 3 أطفال سوريين مصرعهم فيما يتعرض مئات آلاف الأشخاص «لخطر كبير» بسبب العواصف الشتوية الشديدة التي تضرب سورية والدول المجاورة، وفقًا لمنظمة «كير» الإنسانية.

وحذرت المنظمة من أن درجات الحرارة ستنخفض حسل التوقعات الى أقل درجة خلال 40 عامًا لتصل إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.

ودمرت العواصف الشتوية 362 خيمة وأثرت على 2124 نازحا يعيشون في مخيمات في سورية، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في تركيا. وتوفي طفل في مخيم في قسطل مقداد في مدينة عفرين، عندما انهارت خيمة كان فيها بسبب تراكم الثلوج على سطحها.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن والدة الطفل موجودة في وحدة العناية المركزة. كما لقي طفلان يبلغان من العمر 3 و5 سنوات مصرعهما، في مخيم شمال حلب بسورية، عندما اندلع حريق في خيمتهم بسبب المدفأة.

وأصيبت والدة الطفلين بحروق خطيرة وتم نقلها إلى المستشفى، بحسب منظمة «الخوذ البيضاء». وأدى الطقس البارد الى انخفاض حاد في درجة حرارة جسم طفلين في مخيمات بلبل بسورية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الطفلين يتلقيان العلاج في مستشفى في عفرين بسورية.

