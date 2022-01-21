فوز مجنون لتوتنهام.. ويونايتد استعاد نغمة الانتصارات

دوليه

عاد مان يونايتد الى سكة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه برنتفورد 3-1 أول من امس في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشر للدوري الإنكليزي ، فيما اقتنص توتنهام فوزًا دراماتيكيًا من مضيفه ليستر سيتي 3-2 بهدفين في الوقت بدل عن الضائع.

في المباراة الاولى، عزّز فريق الشياطين الحمر موقعه في المركز السابع المطارد للمراكز الأربعة الاولى، حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة بالتساوي مع أرسنال السادس وبفارق نقطة عن توتنهام الخامس ونقطتين عن وست هام الرابع. وعلى ملعب غريفين بارك، سجّل أهداف فريق المدرب الالماني رالف رانغنيك كل من السويدي أنتوني إلانغا (55) ومايسون غرينوود (62) وماركوس راشفورد (77)، فيما سجّل ايفان توني هدف الشرف لبرنتفورد (85). وهو الفوز العاشر لمان يونايتد هذا الموسم والأول بعد خسارة أمام ضيفه ولفرهامبتون 0-1 وتعادل مع 2-2، علما أنه لعب مباراتين أكثر من توتنهام ومباراة أكثر من أرسنال. وفي المباراة الثانية المؤجلة من المرحلة ذاتها، خطف توتنهام فوزًا مجنونًا من ليستر سيتي 3-2 بهدفين في الدقيقتين الخامسة والسابعة من الوقت بدل عن الضائع سجلهما البديل الهولندي ستيفن بيرخفين.

واشعل توتنهام الصراع على المراكز المؤهلة الى دوري أبطال اوروبا حيث يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطة واحدة عن وست هام الرابع (22 مباراة) ومتقدمًا بنقطة واحدة على جاره اللندني أرسنال (20 مباراة).

على ملعب كينغ باور، فرّط أصحاب الارض بتقدمهم مرتين عبر الزامبي باتسون داكا (24) ثمّ جيمس ماديسون (76)، حيث رد توتنهام عبر هدافه هاري كاين (38) وبيرخفين بطل المباراة من دون منازع (90+5 و90+7). ولم يكن أشد المتفائلين بأداء توتنهام ان يتوقعوا هذه النهاية الدراماتيكية والايجابية في آن معًا لفريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، حيث قلب الطاولة على ليستر الذي ظنّ انه في طريقه لتحقيق الفوز بعد هدف ماديسون قبل 14 دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.

وجاء تقدم ليستر حتى الدقائق الاخيرة على عكس مجريات اللقاء حيث كان سبيرز الطرف الافضل في اللقاء لكنّ الفضل يعود حتمًا لبيرخفين الذي لم يسبق له ان سجّل اي هدف في الدوري هذا الموسم.

وتمكن بيرخفين من تسجيل هدفين في هجمتين متتاليتين، فبعد ان أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع، ما إن حرّك ليستر الكرة في الوسط حتى خطف توتنهام الكرة قبل ان يمرر كاين للاعب الهولندي الذي راوغ الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل وسدّد في المرمى (90+7).

