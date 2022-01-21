موغوروسا ودَّعت «أستراليا المفتوحة»

دوليه

ودعت الإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفة ثالثة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، من الدور الثاني بخسارتها أمس أمام الفرنسية أليزيه كورنيه 3-6 و3-6، فيما تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس وأندري روبليف الرابع والخامس توالياً عند الرجال الى الدور الثالث. وعانت موغوروسا، المتوجة بلقب بطولة «دبليو تي أيه» الختامية في نهاية الموسم الماضي، على إرسالها أمام كورنيه المصنفة 61 عالمياً وخسرت اللقاء في ساعة و27 دقيقة، لتودع من الدور الثاني لأول مرة منذ 2018 والثالثة في عشر مشاركات لها في البطولة الأسترالية التي وصلت الى مباراتها النهائية عام 2020 قبل أن تخسر أمام الأميركية صوفيا كينين. وارتكبت ابنة الـ28 عاماً 33 خطأ غير مباشر ما ساهم بشكل أساسي في خسارتها المواجهة أمام كورنيه (تحتفل بميلادها الـ32 غدا).وتجاوزت سابالينكا ارتكابها 19 خطأ مزدوجاً في الإرسال وعوضت خسارتها المجموعة الأولى أمام الصينية وانغ شينيو المصنفة 100 عالمياً وفازت 1-6 و6-4 و6-2، لتبلغ الدور الثالث للموسم الثاني توالياً حيث ستتواجه مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الحادية والثلاثين والفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-2 و7-5. كما تأهلت الى الدور الثالث البولندية إيغا شفيونتيك السابعة وبطلة رولان غاروس لعام 2020 بفوزها على السويدية ريبيكا بيتيرسون 6-2 و6-2، والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا العاشرة بفوزها بالنتيجة ذاتها على الأسترالية سامانتا ستوسور التي كانت تخوض مشاركتها العشرين والأخيرة في بطولة بلادها ضمن منافسات الفردي. وعند الرجال، احتاج تسيتسيباس الى ثلاث ساعات و22 دقيقة كي يحجز بطاقته الى الدور الثالث للمرة الرابعة توالياً والفوز على الأرجنتيني سيباستيان بايس 7-6 (7-1) و6-7 (5-7) و6-3 و6-4.وخلافاً لتسيتسيباس، لم يجد روبليف المصنف خامساً صعوبة في حجز بطاقته الى الدور الثالث بفوزه على الليتواني ريكارداس بيرانكيس 6-4 و6-2 و6-0.

