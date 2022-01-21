ميسي يغيب عن مواجهتي تشيلي وكولومبيا

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن قائمة المنتخب الأول التي ستخوض مواجهتي تشيلي وكولومبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، والتي خلت من الأسطورة ليونيل ميسي. وجاء إبعاد ميسي في وقت لا يزال فيه نجم باريس سان جرمان يتعافى من إصابته بفايروس كورونا. وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع مستضيفه منتخب تشيلي في اشلثامن والعشرين من يناير الحالي، ثم سيستضيف المنتخب الكولومبي في الثاني من فبراير القادم. وكان المنتخب الأرجنتيني ضمن التأهل إلى مونديال قطر 2022 في السابع عشر من نوفمبر الماضي بعدما تعادل مع البرازيل بدون أهداف وخسارة تشيلي من الإكوادور بهدفين دون رد. وبشكل عام يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 29 نقطة بعد 8 انتصارات و5 تعادلات علماً بأن الفريق لم يتلق أي خسارة في التصفيات إلى الآن.

