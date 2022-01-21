ليل هزم لوريان

دوليه

حقّق ليل حامل اللقب فوزًا مهمًا على حساب ضيفه لوريان 3-1 أول من امس في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي. وتقدم ليل إلى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن موناكو السادس، و5 نقاط عن مرسيليا الثالث، فيما بقي لوريان في دائرة الخطر حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة. وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة، خطف ستراسبورغ المركز الرابع عقب فوزه على مضيفه كليرمون بهدفين نظيفين سجلهما كيفن غاميرو (44) والبينيني سيدريك هونتوندجي (77 خطأ في مرمى فريقه). ودخل ستراسبورغ دائرة الصراع بقوة على التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث بات في رصيده 35 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مرسيليا الثالث وأربع نقاط عن نيس الثاني. زعاد تروا بفوز ثمين من عقر دار مونبلييه 1-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين.