فالنسيا أوقف تقدم إشبيلية

دوليه

حرم فالنسيا ضيفه اشبيلية من تشديد الخناق على ريال مدريد المتصدر عندما ارغمه على التعادل 1-1 أول من أمس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني. وكان اشبيلية البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما هز المدافع الفرنسي مختار دياخابي مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة عندما حاول قطع تمريرة عرضية داخل المنطقة، لكن لاعب الوسط المهاجم الدولي البرتغالي غونسالو غيديش أدرك التعادل في الدقيقة 44 بضربة رأسية إثر تمريرة عرضية لخوسيه غايا. وطرد غايا في الدقيقة 89 لتلقيه الانذار الثاني. وتلقى فالنسيا ضربة موجعة مبكرة بإصابة حارس مرماه الدولي الهولندي ياسبر سيليسن في الدقيقة 18 فترك مكانه لجاومي دومينيك. وصعد فالنسيا الى المركز التاسع برصيد 29 نقطة بعدما حقق التعادل الثامن هذا الموسم والذي جاء بعد خسارتين متتاليتين امام ضيفه اسبانيول 1-2 ومضيفه ريال مدريد 1-4. وفي مباراة ثانية، عاد سلتا فيغو الى سكة الانتصارات عندما تغلب على ضيفه أوساسونا 2-صفر.وحسم سلتا فيغو نتيجة المباراة في شوطها الاول بتسجيله الهدفين عبر هوغو مايو (29) وسانتي مينا (38)