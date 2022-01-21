الإصابة تبعد مبابي عن سان جرمان

دوليه

أعلن نادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي أول من أمس أن مهاجمه الدولي كيليان مبابي يعاني من إصابة في العضلة المقربة اليسرى دون تحديد مدة غيابه وذلك قبل أقل من شهر على مواجهة ريال مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال النادي الباريسي الذي يستقبل لنس بعد غد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري: «كيليان مبابي يعالج من ألم في العضلة المقربة اليسرى. سيتم تقييم حالته لمعرفة مدى تطورها». وسجل مبابي، أحد اللاعبين الذين أشركهم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عشرة أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة هذا الموسم في الدوري. من جهة أخرى، أعلن نادي العاصمة أن نجمه الآخر البرازيلي نيمار، الغائب عن الملاعب منذ نهاية نوفمبر الماضي بسبب إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، «سيستأنف التدريبات في بداية الأسبوع المقبل»، مضيفاً أن موعد استئنافه المنافسات سيكون في فبراير، وتحديدا خلال رحلته إلى ليل في السادس منه. في المقابل، استأنف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التدريبات الجماعية الثلاثاء. بعد أن غاب عن مباريات النادي في بداية يناير لاستعادة لياقته بعد إصابته بفيروس «كوفيد-19» خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

