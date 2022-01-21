loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إمبيد قاد فيلادلفيا إلى الفوز


تعملق لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 50 نقطة في أقل من 27 دقيقة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 123-110 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ولم يكتف إمبيد بمعادلة رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد النقاط، بل حقق أيضاً 12 متابعة و3 صدات دفاعية (بلوك) في لقاء نجح خلاله في 17 من محاولاته الـ23 وفي 15 رمية حرة من أصل 17 رغم أنه لم يخض سوى 58 ثانية في الربع الرابع الأخير. كما أصبح الكاميروني أول لاعب منذ 1955 يسجل 50 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر في هذا العدد من الدقائق في أرضية الملعب. وعرف فريق المدرب دوك ريفرز كيف يحافظ على أفضليته حتى نهاية اللقاء رغم جلوس إمبيد على مقاعد البدلاء طيلة الربع الأخير باستثناء مشاركته لـ 58 ثانية فقط، ليخرج في النهاية بفوزه السادس والعشرين للموسم في 44 مباراة بفضل مساهمة كل من توبياس هاريس (21 نقطة) وماكسي (14). وفي واشنطن، قاد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس للفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 119-118، بتسجيله 30 نقطة في أفضل مباراة له منذ أن قرر الفريق إعادته الى التشكيلة في المباريات المقامة خارج الديار بعدما استبعد في بداية الموسم بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة