إمبيد قاد فيلادلفيا إلى الفوز

دوليه

تعملق لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 50 نقطة في أقل من 27 دقيقة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه أورلاندو ماجيك 123-110 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ولم يكتف إمبيد بمعادلة رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد النقاط، بل حقق أيضاً 12 متابعة و3 صدات دفاعية (بلوك) في لقاء نجح خلاله في 17 من محاولاته الـ23 وفي 15 رمية حرة من أصل 17 رغم أنه لم يخض سوى 58 ثانية في الربع الرابع الأخير. كما أصبح الكاميروني أول لاعب منذ 1955 يسجل 50 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر في هذا العدد من الدقائق في أرضية الملعب. وعرف فريق المدرب دوك ريفرز كيف يحافظ على أفضليته حتى نهاية اللقاء رغم جلوس إمبيد على مقاعد البدلاء طيلة الربع الأخير باستثناء مشاركته لـ 58 ثانية فقط، ليخرج في النهاية بفوزه السادس والعشرين للموسم في 44 مباراة بفضل مساهمة كل من توبياس هاريس (21 نقطة) وماكسي (14). وفي واشنطن، قاد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس للفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 119-118، بتسجيله 30 نقطة في أفضل مباراة له منذ أن قرر الفريق إعادته الى التشكيلة في المباريات المقامة خارج الديار بعدما استبعد في بداية الموسم بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.