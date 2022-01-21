مصر إلى ثمن نهائي «أمم أفريقيا»

دوليه

تأهل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون بعد الفوز الصعب على السودان بهدف نظيف في ختام دور المجموعات. سجل المدافع محمد عبد المنعم هدف الفوز في الدقيقة 35 برأسية مميزة.

وحسم الفراعنة بقيادة المدرب كارلوس كيروش وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف نيجيريا صاحبة العلامة الكاملة بتسع نقاط بينما ودع منتخب السودان البطولة بعد حصد نقطة واحدة بقيادة المدرب برهان تية.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين لكن السيطرة على مجريات الأمور كانت لصالح الفراعنة وإن غابت الفاعلية على المرمى. ومنذ البداية لعب كيروش بتشكيلة متوازنة كان فيها كل لاعب بمركزه خاصة في الجانب الهجومي حيث لعب مصطفى محمد كرأس حربة وعمر مرموش على الجانب الأيسر ومحمد صلاح يمينا مع تواجد عبد الله السعيد كصانع ألعاب.

وبالفعل سيطر المنتخب المصري منذ البداية مع تراجع واضح للسودان وتوالت المحاولات المصرية مع تألق الدفاع والحارس السوداني والذي تزامن مع فرض رقابة مشددة على صلاح.

وأحرز محمد عبد المنعم هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 35، من ضربة رأس قوية وبعدها غابت الفرص وسط محاولات ضعيفة من السودان لإدراك التعادل.

وفي الشوط الثاني تواصلت المباراة على نفس السيناريو وأشرك منتخب مصر لاعبه أحمد سيد زيزو على حساب عبد الله السعيد وأضاع عمرو السولية فرصة خطيرة للفراعنة. وشارك تريزيغيه على حساب عمرو مرموش في الدقيقة 66 ثم الثنائي حمدي فتحي ومروان حمدي على حساب السولية ومصطفى محمد لتمر الدقائق بلا جديد.

وظهر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر سعيدا بعد فوز فريقه.وقال كيروش في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة «أشكر اللاعبين على مستواهم المميز وكان يمكننا تسجيل أكثر من هدف وبصفة عامة كنا الفريق الأفضل». وتابع «السودان حاولت استغلال بعض الأخطاء التي ارتكبناها واعتمدوا على الهجمات المرتدة لكن منتخب مصر نجح في فرض أسلوبه خلال اللقاء». وأكد أن انتهاء معظم مباريات كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 1-0 يعكس الطريقة التي تتبعها المنتخبات في البطولة.

