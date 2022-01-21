القادسية والسالمية في «قمة التمهيدي»

محلية

يحتضن ستاد جابر الدولي في الساعة 07:25 مساء اليوم مواجهة نارية تجمع القادسية مع السالمية في الدور التمهيدي لمسابقة كأس ولي العهد الذي يشهد اليوم أيضاً مباراة أخرى تجمع الصليبخات مع برقان في الساعة 04:25 مساءً على ستاد محمد الحمد. وتظل إقامة المباراتين مرهونة بنتائج فحص «بي سي آر» الذي ستجريه الأندية الأربعة للاعبيها، وفي حال إصابة 8 لاعبين من أي فريق أو إصابة 3 حراس بفيروس كورونا فإن المباراة ستتأجل إلى وقت لاحق.

وتأكد إصابة 4 لاعبين من القادسية هم بدر المطوع وصالح الشيخ وخالد إبراهيم والجامايكي روماريو وليامز، وفي حال زيادة فإن المباراة ستتأجل مثلما تأجلت مباراتا العربي مع التضامن واليرموك مع الشباب.

وبعيداً عن كورونا، تعتبر مواجهة الأصفر مع السماوي قمة الدور التمهيدي حيث سيغادر أحد الفريقين مبكراً، بينما يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مباراة النصر مع الساحل التي أقيمت أمس.

ويبحث القادسية عن العودة إلى البطولات بعد سلسلة نتائج مخيبة وخروجه خالي الوفاض من بطولات الموسم الماضي، ويحتل الأصفر في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز على بعد نقطة واحدة عن كاظمة المتصدر وبفارق الأهداف عن الكويت الثاني. ومع غياب المطوع وخالد إبراهيم وصالح الشيخ ووليامز بالإضافة إلى أحمد الظفيري وخالد الرشيدي الموقوفين، يمتلك القادسية عناصر عدة قادرة على تحقيق الفوز بوجود المتألق عيد الرشيدي وفهد الأنصاري ومحمد خليل وعبدالعزيز وادي وعبدالله ماوي وراشد الدوسري والبوسني تاتار والعراقي علي فايز.

في المقابل، يتطلع السالمية لتكرار فوزه على القادسية بعد أن تغلب عليه في الدوري بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت احتجاجات من الجانب القدساوي وأوقف على اثرها الحارس خالد الرشيدي لـ 10 مباريات بعد تليقه البطاقة الحمراء.

ويحتل السماوي المركز الخامس في الدوري برصيد 17 نقطة، وذلك بعد خسارته أمام كاظمة المتصدر 0-2 في الجولة التاسعة والأخيرة من القسم الأول. ويقدم السالمية عروضاً جيدة بقيادة المدرب الوطني المخضرم محمد إبراهيم الذي يملك أسماءً مميزة عدة مثل مبارك الفنيني ومهدي دشتي وحمد القلاف وفواز عايض ومحمد الهويدي ونايف زويد ومساعد ندا وحسين الموسوي والبرازيليين باتريك فابيانو وأليكس ليما. وفي المباراة الثانية، يتصارع الصليبخات وبرقان على التاهل إلى الدور ربع النهائي حيث يتذيل الفريقان جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، ويأتي برقان في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، والصليبخات في المركز الخامس والأخير برصيد 5 نقاط. وتواجه الفريقان مرتين هذا الموسم، ففاز برقان 2-0 في الجولة الرابعة، وفاز الصليبخات 2-1 في الجولة التاسعة.

وكانت المسابقة انطلقت أول من أمس بفوز الفحيحيل على الجهراء بهدف دون سجله اللبناني حسين غملوش في الدقيقة من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

