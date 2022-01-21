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رفض عرض العين للرياحي


أكد الأردني أحمد الرياحي مهاجم القادسية أن إدارة الأصفر رفضت العرض المقدم له من نادي العين السعودي، وقال في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أن غيابه عن التدريبات لم يكن بسبب رفض العرض بل لأنه مر بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيعاود التدريبات متى ما تماثل للشفاء. وكان نادي العين السعودي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، تقدم بعرض رسمي لإدارة القادسية، من أجل الاستعانة بخدمات لاعب الرياحي، لمدة 6 أشهر، نظير 65 ألف دولار. وشارك اللاعب الذي أعير الموسم الماضي إلى النصر، في دقائق قليلة هذا الموسم في ظل وجود بدر المطوع وعيد الرشيدي والجامايكي روماريو وليامز في الهجوم القدساوي.


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