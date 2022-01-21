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كاظمة تفوق على الجهراء في «السلة»

زيد خلف
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الجمعة 21 يناير 2022

حقق كاظمة العلامة الكاملة بفوزه على الجهراء 81-74 في اللقاء المؤجل من القسم الأول من دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة الذي جمعهما أول من أمس على صالة الاتحاد.
وبهذا الفوز انهى كاظمة القسم الأول من الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، يليه الكويت 9 نقاط ثم الجهراء 8 نقاط، والقادسية والقرين وبرقان 6 نقاط لكل منها.
وجاءت المباراة قوية منذ انطلاقها فتقدم الجهراء في البداية 6-0 قبل ان يعود كاظمة سريعاً ويدرك التعادل 10-10 ليتبادل بعدها الفريقان التقدم حتى انهى البرتقالي الربع الاول لمصلحته 24-21.
وكثرت أخطاء الفريقين في بداية الربع الثاني بسبب استعجال اللاعبين في انهاء الهجمات غير ان تألق محترفي الجهراء وائل عرقجي وصالح الماجري عاد بالفريق الى التقدم 40-34 ما دفع المدرب الاميركي لكاظمة اودينز الى طلب وقت مستقطع لاعادة ترتيب اوراقه وكان له ذلك من خلال تألق المحترف لوفتون الذي قاد البرتقالي الى التقدم مع نهاية هذا الربع 44-43.
وضرب الجهراء بقوة مع بداية الربع الثالث الذي شهد تقدمه بفارق 11 نقطة وهو اكبر فارق في المباراة 55-44 عبر اختراقات وائل عرقجي ومساعد العتيبي ومتابعة صالح الماجري واحمد درويش اسفل السلة لينتهي الربع الثالث بتقدم الجهراء 65-59.
ولم يستطع الجهراء الحفاظ على تقدمه في الربع الرابع بعدما عجز لاعبوه عن اختراق دفاع المنطقة الذي لجأ اليه البرتقالي ليضيع العديد من الهجمات التي استغلها كاظمة عبر محترفه الاميركي لوفتون ليخرج فائزاً 81-74.


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