«الفتاة» لحسم التأهل إلى نهائي «كرة الصالات»

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يسعى نادي الفتاة إلى تحقيق الفوز الثاني تواليا على العربي في المواجهة التي تجمع الفريقين في الرابعة من مساء غد السبت على صالة نادي الكويت ضمن منافسات الدور نصف النهائي، للتأهل مباشرة إلى نهائي دوري كرة قدم الصالات للسيدات، وملاقاة الكويت في المباراة النهائية يوم 29 يناير الحالي.

وتغلب «الفتاة» على العربي 5-2 في المواجهة الأولى التي جمعتهما مساء الأول من امس على صالة الشيخة فريحة الأحمد بنادي الفتاة، بحضور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيسة اللجنة النسائية فاطمة حيات، وجمهور غفير.

وفي حال فوز سيدات «الأخضر» فإن الحسم سيؤجل إلى الأربعاء المقبل لإقامة مباراة ثالثة فاصلة، وفق نظام «بلاي اوف» للدور نصف النهائي، حيث يتأهل الفائز بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة.

وقد جاءت المواجهة الأولى بين سيدات «الفتاة» والعربي مثيرة منذ بدايتها، ومتكافئة في أغلب فترات شوطها الأول؛ نظرا لتقارب المستوى الفني، وحرص كلا الفريقين على التقدم خطوة نحو المباراة النهائية، وتمكنت لاعبات «الفتاة» من تسجيل هدفين في الشوط الأول عبر دينا الخواري، والبرازيلية المتألقة لالني بيتيم، فيما سجلت سيدات «الأخضر» هدفا وحيدا بواسطة شروق باشا، ليخرجن متأخرات بهدف بنهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قدمت لاعبات نادي الفتاة أداء تكتيكيا متقنا دفاعا وهجوما، بقيادة نجمة المباراة البرازيلية لالني بيتيم، ليسجلن ثلاثة اهداف تواليا، تناوب على تسجيلها بيتيم، ودينا الخواري، وشيخة المحمد، فيما لم تستطع لاعبات العربي من مجاراة لاعبات الخصم، ولم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد، جاء بواسطة شروق باشا في الثواني الأخيرة من المباراة، لتخرج لاعبات «الفتاة» بفوز مهم ومستحق.

