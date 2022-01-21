إسبانيا تعلن «كورونا» مجرد «إنفلونزا»

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أعلنت إسبانيا تغيير استراتيجيتها الخاصة بمراقبة وباء «كوفيد» من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية حيث سيتم التعامل معه باعتباره «مرضا عاديا كالانفلونزا»، فيما دعا وزير الخارجية البريطاني ساجد جاويد إلى التعايش مع «كورونا» لانه قد يبقى إلى الأبد.

واعلنت وزيرة الصحة الاسبانية كارولينا دارياس أن القواعد والقيود المتعلقة بالفحص يمكن سحبها بحلول نهاية الشهر الحالي وتعني هذه الخطوة أن السلطات ستتعامل مع جائحة «كوفيد-19» مثل الإنفلونزا تماما أو نزلات البرد العادية أي أنه سيتم النظر إلى فيروس «كورونا» باعتباره مرضا متوطنا.

وقال جيفري لازاروس من معهد برشلونة للصحة العالمية «تحتاج الحكومات إلى التفكير في الكيفية التي ستتعامل بها مع الانتخابات المقبلة لكنها تحتاج أيضا إلى اتباع نهج الصحة العامة حقا، ويمكن تقليل القيود عند انخفاض الحالات، وهذا لا يعني أنه قد لا تتم إعادة اعتمادها إذا ارتفعت الحالات وحالات الاستشفاء بشكل خاص أو إذا كان هناك متغير جديد أو إذا وجدنا أننا بحاجة إلى تعزيز إضافي».

ومن المتوقع أن يجد اقتراح مسألة خفض تصنيف «كوفيد-19» إلى حالة تشبه الإنفلونزا مقاومة من كل من ألمانيا وفرنسا حيث لا يزال الاقبال على التطعيم منخفضا. وبالمقارنة مع ذلك فإن أكثر من 90% من سكان اسبانيا الذين تزيد أعمارهم على 11 عاما قد تم تطعيمهم الآن بشكل كامل بينما تلقى 85% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما جرعة معززة.

وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز «نرى الآن أن الفيروس لم يعد مميتا. في بداية الوباء مات 13% من المرضى. الآن هذا المعدل سجل 1% فقط».

الى ذلك قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، امس إنه يتعين على بلاده تعلم كيفية التعايش مع فيروس «كورونا» المستجد، إذ انه قد يبقى للأبد. ولفت إلى أن بريطانيا تتقدم على دول أخرى مع رفع الحكومة لقيود احتواء الفيروس. وأوضح جاويد في تصريحات تلفزيونية «يتعين علينا تعلم كيفية التعايش معه، ومن المحزن أن الناس تموت من جراء «الإنفلونزا»

كذلك، وفي السنوات السيئة لـ«الإنفلونزا» من المحزن أن نحو 20 ألفا قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل». وأردف «مرض «كوفيد-19» لن يختفي فهو سيظل معنا لسنوات طويلة وربما للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايش معه».

