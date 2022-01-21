الهواية... فايدة وعايدة مصطفى مراد المؤمن

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كان الشباب الكويتي ينزل إلى سوق العمل في عمر مبكر جدا، وفي اغلب الاحيان يمتهن مهنة والده والذي هو بدوره ورثه عن والده، فكانت العائلة كلها تقريبا تعمل بمهنة واحدة تنسب إليها «الى المهنة» كعائلة البناي والقلاف والصايغ والنجار وهكذا، هذا على مستوى المهنة التي تعتمد عليها العائلة للحصول على الدخل المادي الذي يعينها على العيش الكريم، ولكن بالمقابل هناك بعض الشباب الذين كانوا يعملون بحسب القول «الحاجة ام الاختراع» يبدأ العمل كهواية، وهذه الهواية تعود عليه بالنفع والفائدة المادية، ان تعليم الشباب صغار السن على الاعتماد على انفسهم في الحصول على القدر القليل من المال نظير عمل صغير، هو عمل تربوي مهم، ثم المحافظة وتوفير هذا المال للمستقبل اكبر اهمية: اليكم بعض الاعمال التي تشبه الهواية.. او الهواية التي تشبه العمل لهؤلاء الشباب، فالهواية هناك.. فايدة.. وعايدة.

- القمبار: طريقة لصيد السمك ويستحسن ان يكون في الليالي المقمرة، وفي وقت الثبر «اي وقت الجزر» والمقمبر «الشخص الذي يصيد السمك بطريقة القمبار»، يحتاج الى سيف قوي من الحديد بطول متر او اطول قليلا، وشنطة من الجلد يعلقها في رقبته، ويساعده شخص اخر ربما كان شابا يافعا او صديقا وهو يحمل «تريك اللوكس» وهو مصباح قوي يضيء لما حوله بدائرة واسعة، يعمل بواسطة الكاز وضغط الهواء داخل السلندر، تتجمع اعداد من السمك والقباقب عندما ترى نورا ساطعا، ويقوم المقمبر بضرب السمك بواسطة السيف واغلب الاسماك حول الساحل تكون عادة الوحر والبياح والسبيطي، وبعض هذه الاسماك الوحر يعيش ويختبئ تحت الطين او الرمل، يحمل الصياد السمك من الماء ويضعه في الشنطة، والقمبار يتم بمحاذاة الساحل، بمياه لا يزيد ارتفاعها عن قدم ونصف القدم، ويجب على الصياد المقمبر ومساعده حامل اللوكس أن يلبسا حذاءين ليقيهما شوكة الفريالة، لانها قوية وسامة «الفريالة كائن بحري يعيش قرب الساحل داخل الطين والرمل» واذا ما اصاب احداً شوكة الفريالة فانها تسبب له آلاما شديدة، ويجب عليه المبادرة وبالسرعة الممكنة الى الطبيب لاخذ مضاد للتسمم، «احيانا يذهب المصاب الى الطبيب الشعبي بالفريج» المقبر ومساعده يتناصفان السمك فيما بينهما وربما اعطيا بعضا منها الى الاصدقاء او الجيران او المحتاجين.

- التناك: التناك هو قارب صغير لتسلية الاولاد بمياه البحر بالقرب من الساحل، وهو يصنع من صفيحة من الحديد الصاج، وتسمى محليا «التنك» ويكون عادة بطول متر ونصف المتر الى مترين، يشكل التناك على شكل الرقم v بالعربي، اي له جانبان بارتفاع حوالي 30 سنتيمتراً، وتصنع له مقدمة مائلة « على نفس طريقة مقدمة السفن الحقيقية» ويصنع لها «للمقدمة» قطعة من الخشب، احيانا تكون المقدمة والنهاية بالشكل نفسه، واحيانا تصنع النهاية بواسطة قطعة خشب بشكل نصف دائرة، ولتقوية التناك توضع خشبة بطول التناك وبعرض حوالي عشرة سنتيمترات كقاعدة له «بيص» وكل قطع الخشب تثبت بالصاج بواسطة مسامير صغيرة، ولتجنب تسرب الماء الى داخل التناك، يشتري الشاب قطعة من الطاري «وهو من مخلفات النفط» ويضعها في وعاء «او قوطي» ويشعل النار تحتها حتى تصبح هذه المادة الصلبة سائلا فيصب هذا الطاري السائل على المكان الذي فيه خشب ومسامير، لسد كل منفذ يمكن ان يتسرب اليه الماء، وهذا التناك يحتاج الى مجداف واحد صغير او يمكن استعمال اليدين للتجديف، القارب يسمى «تناك» والرجل الذي يصنعه يسمى «التناك» وجمعها «تناكة» بعض الشباب يصنع تناكاً للبيع بين فترة واخرى اذ ان صناعته والادوات المستعملة فيه لا تكون دائما في متناول اليد.

- الفخ: كان بعض الشباب الكويتي يصنع عددا من الفخاخ لغرض البيع، ويقوم بتجميع بعض القطع اللازمة، الفخ كما هو معروف وسيلة وطريقة لصيد الطيور الصغيرة المهاجرة الى الكويت في فصل الربيع، يذهب الشاب اولاً الى الحداد ويشتري منه قطعاً من الحديد، وهذه تكون عادة على نصف دائرة، او نصف مربع او مستطيل، وتوجد بانواع ثلاثة صغير ومتوسط وكبير الحجم، ويشتري خيزرانة ويقطعها الى اجزاء صغيرة ويضعها في الماء حتى تكون طرية وتتشكل بسرعة وعلى قياس حجم الحديدة، وتسمى هذه القطعة «الطارة» وتثبت الحديدة والطارة على قطعة مستطيلة من الخشب تسمى «المزوار» ويضع بظرف المزوار قطعة صغيرة من الخشب بحجم 2x5 سم تقريبا تسمى «المد» وبجانب المد خيط رفيع مزدوج ينتهي بخرزة يضع فيها الطعم «والطعم يسمى «زندة» اي حشرة حية تتحرك لتلفت نظر الطائر وهذه الحشرة تكون عادة «غبي» وهي دودة لها احجام واسماء مختلفة، او صرصار، وهذه الفخاخ ينشط بيعها في موسم الربيع، ويزداد الاقبال عليها في هذا الموسم وبالتالي يزداد سعرها.

- النباطة: النباطة اداة لصيد الطيور الصغيرة للاولاد والشباب يتم الصيد بقذف قطعة من الحصى بقوة باتجاه الطير، تتكون النباطة من غصن من شجر الاثل او السدرة «شجرة اكنار» على شكل الرقم v بالعربي، على شكل ساقين منفرجين، طول كل ساق حوالي 15 سنتيمترا، يربط سير من المطاط على رأس كل ساق بواسطة خيط قوي ثم يربط طرف السيرين بواسطة قطعة من الجلد، يضع الشاب قطعة الحصى بين الجلدة ويمسكها باصبعيه، ويسحب السير الى الخلف بقدر المستطاع، ثم يفلت قطعة الحصى وتذهب باتجاه الطير، وكلما كان الشباب ماهراً استطاع أن يصيد عدداً أكبر من الطيور في كل طلعة للصيد بأيام الربيع، وهناك نوع ثان من النبابيط يصنعه النجار بواسطة قطعة خشب بحجم كف الشاب ليسهل مسكه واستعماله، وهذه تعمل بنفس الطريقة ولنفس الغرض، يستطيع الشاب أو النجار صنع عدد كبير من النبابيط نظراً لسهولة صنعها وقلة الادوات والمواد المستخدمة فيها، وهي بالتالي تكون عادة أرخص سعراً من الفخ.

> التيلة: التيلة (وجمعها إتيل) وهي عبارة عن كرة صغيرة مصنوعة من الزجاج أو الصيني، في العادة يكون قطرها 2 سم، وأحياناً تكون اكبر يبلغ قطرها 4 سم ويوجد نوع صغير جدا قدره 1سم، ولا يوجد حجم أصغر من ذلك، والتيلة لعبة معروفة في أغلب بلاد العالم، ولكل فئة من الناس لعبة وطريقة للعب بها والشاب الكويتي الذي يستغل الفرص جيداً، ويكون جاهزاً دائماً وعند الطلب، يُشار إليه على أنه شاب «هب ربح»، هذا الشاب يستغل الأوقات والأيام المناسبة للعبة التيلة كأيام الربيع واوقات اعتدال وصفاء الجو، يذهب الى السوق ويشتري كمية كبيرة من الإتيل بمبلغ 5 روبيات مثلاً، ويبدأ ببيعها لاولاد الفريج أولاً، ثم يكسب شهرة في الفرجان المجاورة، فيأتون إلى بيته ويدقون بابه ويشترون منه الإتيل، وهو يبدأ بالبيع رخيصاً أول الأمر ثم يزيد السعر كلما زاد الاقبال عليه، وللاتيل أسعار كما لكل بضاعة، فإن التيلة العادية تباع بسعر زهيد، أما التيلة التي بداخلها نقوش فلها سعر أعلى، أما أم الإتيل (إذ جاز لنا التعبير) فهي تيلة الروز وهي مصنوعة من الزجاج الصافي وهي أكبر من التيلة العادية، ونظراً لغلاء سعرها وجودتها فتراها نادرة وقليل من الأولاد لديه عدد كبير منها.

وأخيراً يوجد نوع من الإتيل يطلق عليه «صجمة وجمعها صجم» وهي مصنوعة من الحديد الصلب القوي، وهذه تستخرج مما يسمى «بول بيرنج» وهي حلقة دائرية يوجد بداخلها عدد من الصجم يصل من 8 إلى 10، وظيفتها أنها تساعد على سرعة حركة الآلات حول المحاور، وهي (بطبيعة الحال ثقيلة الوزن) وغالية الثمن لدى الأولاد ولا تباع بالسوق مثل الاتيل، بل يمكن الحصول عليها من الكراجات ومحال تصليح السيارات، والشاب الذي لديه صجمة واحدة يبادل بها عدداً من الإتيل، لذا يبيعها الشاب بسعر أعلى من التيلة.

