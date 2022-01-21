الكويت: هجمات الحوثي الإرهابية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أول النهار

اكدت الكويت وقوفها إلى جانب دولة الامارات العربية المتحدة وتأييدها لكل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها وذلك بعد الهجمات الارهابية التي اطلقتها ميليشيات الحوثي في انتهاك واضح للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأكد ان الكويت تجدد إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي استهدفت الاثنين الماضي المناطق والمنشآت المدنية في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والقيم الإنسانية وتمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة. وتابع ان «الكويت حرصت على المشاركة في المناقشات التي نجريها اليوم على الرغم من التحديات الجسيمة والظروف المعقدة التي يمر بها عالمنا في مواجهة الجائحة وذلك من منطلق إيماننا بأهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها للأمتين العربية والإسلامية».

وجدد دعمه لجهود منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط ولكل المساعي الدولية من أجل تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان توفير وإيصال المساعدات الانسانية للمتضررين من الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. وأشار العتيبي الى انه لا تزال الإحاطات المقدمة الى المجلس والتقارير الأممية الصادرة أخيراً تؤكد استمرار بل زيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية حيث تواصل السلطات الاسرائيلية منح الموافقات لبناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية والقدس الشرقية. وبين ان التقارير اكدت وجود حاجة ملحة إلى التصدي لتلك الاعمال تجنبا لجولة أخرى مدمرة من أعمال العنف والمعاناة الإنسانية لاسيما أن العام الماضي كان الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني منذ عام 2014 حيث قتل 324 فلسطينيا بالإضافة الى تدمير 850 منزلا فلسطينيا ما أدى الى تشريد أكثر من 1000 شخص وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2016.

واكد العتيبي أن الكويت تجدد ادانتها لتلك المخططات والانتهاكات الاسرائيلية وتؤكد مرة اخرى عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي اجراء تجاهها يهدف الى تغيير طبيعتها الديموغرافية.

وقال «من المهم أن أنوه أن مشاركتنا اليوم لم تأت لمجرد التذكير بقائمة الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بل من أجل تأكيد إيماننا بأهمية العمل المتعدد الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة وللدور الحيوي الذي يلعبه مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ولدعم الجهود الدولية الرامية لاستئناف المفاوضات وعملية السلام».

وحث الأطراف الدولية بما في ذلك اللجنة الرباعية على اتخاذ الخطوات العملية من أجل اطلاق مفاوضات ذات مصداقية وضمن جدول زمني محدد تعالج جميع قضايا الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

