طرح الثقة.. «قول تم»!

الأولى

وجَّه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الدعوة لعقد جلسة خاصة الاحد المقبل بشأن بسط سلطة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية بناء على طلب من عشرة نواب وسط أنباء عن أن الحكومة لن تحضرها.

وثبت النائب صالح المطيري وتسعة نواب آخرون طلبا لعقد جلسة خاصة الخميس 27 يناير من اجل مناقشة توزيع جزء من ارباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المتقاعدين. من جانب اخر، دخلت الفزعة في حسابات جلسة طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، ففي مقابل فزعة النواب المطران وبيانهم المشترك لانجاح الادوار والمساعي التي يقوم بها النائب

د. عبيد الوسمي لمنح الاستقرار للحكومة واعلانهم تجديد الثقة والتشكيك في دوافع النائب حمدان العازمي مقدم الاستجواب، اعلن النائب د. حمود مبرك العازمي طرح الثقة بالوزير ليصعد عدد مؤيدي طرح الثقة الى 19 في ظل حاجة الطلب الى 24 صوتا.

إلى ذلك، أعلن النواب أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر ومحمد الحويلة، في مؤتمر صحافي مشترك، ربط موقفهم من الاستجواب المقدم إلى وزير الدفاع بالتزامه بالفتوى الشرعية وحل القضية الإسكانية.

وكان النائب صالح الشلاحي أكد في تصريح له أنه سيحدد موقفه من طلب طرح الثقة بعد صدور الفتوى الشرعية بدخول المرأة الجيش.

من جهته، قال الخبير الدستوري د. ابراهيم الحمود ان طرح الثقة بالوزير إعدام سياسي وعزل أبدي له وفقاً لنصوص الدستور ومذكرته التفسيرية ذات القيمة الدستورية، وأرى أن طرح الثقة به إجراء قاس جدًا لا يتناسب مع أدائه وما قام به من أعمال حماية للدستور والمال العام.